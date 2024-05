Elezioni comunali 2024. Comuni al voto, come si vota, i candidati e le liste

Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per le elezioni europee e per le elezioni comunali. Le urne saranno aperte sabato dalle 15 alle 23, domenica dalle 7 alle 23. Nel 2024, i comuni al voto in Italia sono tantissimi. Si tratta infatti (per le amministrative) della tornata elettorale più "corposa". La scheda per votare alle comunali sarà di colore azzurro.

Nella Città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 68 su 133. Sono 11 quelli sopra i 15mila abitanti, per i quali il sistema di voto prevede alcune differenze sostanziali rispetto ai comuni inferiori alla soglia. In particolare, i candidati sindaci possono essere sostenuti da più liste e, se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti, si procede col ballottaggio tra i due candidati più votati, 14 giorni dopo.

Comuni al voto e candidati sindaci

Gli undici comuni al voto sopra i 15mila abitanti sono Cesano Boscone, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Rozzano, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.

Di seguito tutti i comuni in cui si vota: Albairate, Arconate, Arluno, Assago, Basiano, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Busto Garolfo, Carpiano, Casarile, Casorezzo, Cassina de' Pecchi, Castano Primo, Cesano Boscone, Cesate, Colturano, Cormano, Cornaredo, Cusago, Cusano Milanino, Gaggiano, Gessate, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Lainate, Liscate, Locate Triulzi, Marcallo con Casone, Masate, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Novate Milanese, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pogliano Milanese, Pozzuolo Martesana, Rescaldina, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo con Zelo, Vignate, Vizzolo Predabissi.

Quando e come si vota

I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Comuni sopra i 15mila abitanti

Per votare, l'elettore riceve una scheda diversa a seconda che il comune di residenza abbia più o meno di 15mila abitanti. Per i comuni sopra i 15mila abitanti, la scheda conterrà i vari candidati a sindaco e, per ciascuno, la lista o le liste che lo sostengono. Si vota tracciando una croce sul candidato sindaco preferito (il voto va solo al candidato sindaco) oppure sulla lista preferita (il voto va anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista). È consentito comunque tracciare due croci, alla lista e al candidato sindaco. È possibile il voto disgiunto: croce su un candidato sindaco e su una lista diversa da quelle che sostengono il candidato sindaco prescelto.

Non si può votare per due candidati sindaci o per due liste, pena l'annullamento della scheda. È permesso scrivere il cognome di uno o due candidati al consiglio comunale, a fianco della lista prescelta. Devono essere candidati di quella lista e, se due, di entrambi i sessi, altrimenti verrà annullata la seconda preferenza espressa.

Comuni sotto i 15mila abitanti

Per i comuni sotto i 15mila abitanti, la scheda conterrà i vari candidati a sindaco e, per ciascuno, la lista (una sola) che lo sostiene. Si vota tracciando la croce indifferentemente sul nome del candidato sindaco e/o sul simbolo della lista (il voto va a entrambi automaticamente). Non c'è la possibilità del voto disgiunto. Non si può votare per due candidati sindaci o per due liste, pena l'annullamento della scheda. È permesso scrivere il cognome di uno o due candidati al consiglio comunale, a fianco della lista prescelta. Devono essere candidati di quella lista e, se due, di entrambi i sessi.