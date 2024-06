Elezioni comunali 2024 a Cormano: candidati sindaci e liste

Sono due i candidati sindaci a Cormano, che si sfideranno l'8 e 9 giugno (rispettivamente dalle 15.30 alle 23 e dalle 7 alle 23) per le elezioni comunali del 2024, in concomitanza con quelle europee. Questo, tra l'altro, significa che non sarà comunque previsto il ballottaggio, nonostante Cormano sia un comune superiore ai 15mila abitanti.

Gli sfidanti sono Luigi Magistro, di centrodestra, sindaco uscente, e Marco Pilotti, che attorno a sé ha raccolto il sostegno di tutto il centrosinistra, compreso il Movimento 5 Stelle.

Luigi Magistro

Fratelli d'Italia - Lucia Amorosi, Giuseppina Bianco, Anna Laura Borrelli, Enrico Casella, Massimiliano Festa, Massimo Ghidoni, Davide Giro, Andrea Guarnaschelli, Fabio Mesiano, Ilaria Ottavo, Giulia Pagani, Guerino Scotton, Federico Spineti, Rossella Zanzottera.

Forza Italia - Marisa Andreol, Lorenzo Ballarani, Monica Bianchi, Barbara Biolcati, Alessandro Clerici, Paola Gastaldello, Pietro Mastrototaro, Stefania Muscogiuri, Luigi Nappi, Francesco Pasceri, Carmelo Piazza, Nicola Quinci, Anna Romasco, Simone Scarnera, Marco Scurati, Simone Trovarelli.

Lega - Stefano Bottazzi, Michele Cappellini, Roberto Del Moro, Eros Fasanini, Armandino Furegato, Cinzia Gatto, Oscar Girola, Luca Lamari, Stefania Lenzini, Gianluca Magni, Daniela Manzulli, Denis Martinazzoli, Elena Matuonto, Donato Rosco, Cristina Simoncelli.

Cormano Cresce - Michele Viganò, Matteo Bruschi, Martina Basili, Silvia Buratta, Elena Sofia Cappuzzo, Monica Caretti, Giuseppe Chironna, Paola Gargano, Luigi Gao, Andrea Giannotti, Anna Magnoni, Francesca Mariano, Vito Natale, Lele Natali, Mario Paladini, Roberto Rossellini.

Marco Pilotti

Partito democratico - Barbara Bernardelli, Paola Bracchi, Gaetano Cirillo, Samuele Cornelli, Martina Erbino, Gaetano Fiorenza, Anna Gargiulo, Giordnao Ghioni, Annamaria Giglio, Diego Mascheroni, Maria Matichecchia, Giulia Mazzilli, Paolo Montafia, Giorgia Musso, Donatella Ruggieri, Eugenio Tamburini.

Alleanza Verdi Sinistra - Annamaria Palermo Detta Dora, Silvia Casarolli, Michele Di Leo, Roberto Mauri, Angelo Agosti, Enzo Dottini, Daniela Grazioli, Rosario Lanzillotta, Michela Montanari, Nunzia Orefice, Giancarla Peduzzi, Giancarlo Faganello, Tommaso Zambelli, Gianfrancesco Iacometti, Sara Panetta.

Movimento 5 Stelle - Paolo Alampi, Loredana Alì, Maria Ceretti, Vincenzo Ciancio La Malfa, Roberto De Rosa, Michele Fortunato, Irene Lodi, Giuseppe Mento, Stefano Minuzzo, Salvatore Picardi, Cristina Tozzi, Michelle Jazmin Vargas Abad.

Cormano solidale - Vincenzo Grimaldi, Maria Grazia Nichetti, Matteo de Bernardis, Tiziana Alberti, Giancarlo Rossin, Rita Ciardiello, Roberto Grandini, Michele Guerriero, Franca Nicolosi, Renzo Zorzetto.

Pilotti Sindaco Vivere Cormano - Marinella Alberti, Giuseppe Forame, Laura Tonetti, Paola Tessitore, Maria Megna, Roberto Alessi, Giulia Pignataro, Federico Bombardi, Luca Cortelazzo, Maria Leo, Daniele Cosma, Luigi Santacroce, Angiola Tavecchio.