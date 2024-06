Elezioni comunali 2024 a Cornaredo: candidati sindaci e liste

Si sfideranno in due, per la carica di sindaco di Cornaredo, l'8 e 9 giugno in occasione delle elezioni comunali. L'eventuale ballottaggio, due settimane più tardi, si avrà solo in caso di perfetta parità al primo turno. Il sindaco precedente, Yuri Santagostino del centrosinistra, nel 2023 si era dimesso per diventare presidente di Cap Holding. Il Comune è stato retto da un commissario prefettizio fino al voto del 2024. Corrado D'Urbano si presenta per il centrodestra, Mario Barlocchi per il centrosinistra.

Corrado D'Urbano

Fdi - Dario Ceniti, Luca Repossi, Fabio Abela, Majlinda (Detta Linda) Arapaj, Basilio Arcidiacono, Rosanna Baglioni, Laura Crotti, Valeria Katiuscia (Detta Katia) Ferrante, Marzio Fabricio Espedito Foti, Viviana Fugagnollo, Perseo Ricardo Gatti, Baldassarre Martire, Fabrizio Orsilli, Vito Vatalaro, Fabio Valvo, Manuela Verricelli.

Forza Italia - Sonia Maria Cagnoni, Emilio Sopracolle, Nicolo' Moschella, Roberto Pirota, Roberto Ronchi, Anna Maria Di Terlizzi, Gian Carlo Bacchetta, Ivan Noia, Alessandro D'Azzeo, Nunziata Garufo, Elisabetta Ceschia, Stefano Colombo, Maria Teresa Carrettoni, Elena Maiorano, Nicolo' Bacchetta, Domenico Balbo.

Lega - Rosalba Antonia Locati, Saverio Verbari, Roberta Bernasconi, Angelo Grassi, Rocca Pirolo, Carlo Maria Cesare Pagani, Jennifer Alessandra Airaghi, Flavio Ghezzi, Stefania Pivetta, Davide Bartezzaghi, Donatella Menapace, Fabrizio Rocco Pizzigoni, Maria Carmela Raitano, Angelo Galati, Annamaria Bonelli, Nicola De Gaetano.

Corrado D'Urbano Sindaco - Roberto Renzo Vittorio Lecchi, Angela Catarsi, Roberto Minotti, Martina Patrizia Ciprandi, Davide Bortot, Maria Grazia Dal Corso, Raffaele D'Agostino, Monica Annunciata Tibaldi, Claudio Sciarrone, Martina Todisco, Gianbattista Enrico Panzone, Michela Mauri, Renato Tiraboschi, Cristiano Di Toro Mammarella, Andrea Turturro, Christian Gambin.

Mario Barlocchi

Pd - Susanna Dametti, Gabriele Di Padova, Daniela Calvanese, Francesco Caroccia, Mario Sergio Colombo, Alessandra Corbari, Simone Alessandro Ferrari, Remo Fronzoni, Flavio Ghezzi, Nadia Invernizzi, Roger Longhi, Jacopo Marchesi, Carlo Meregalli, Claudia Munero, Laura Reina, Giorgia Soresina.

Sinistra Cornaredo - Maria Caterina (Detta Mary) Vono, Renzo Airaghi, Olga Lilian Maria Antonini, Alessandra Bompani, Roberto Cavaton, Marco Croce, Dino Davanzo, Alda Gianelli, Francesco Giubileo, Francesca Chiara Gussoni, Domenico (Detto Mimmo) Legato, Vito Lombardo, Felicia Maria Maulucci, Caush Sina, Agnes Ndella Tine, Monica Vegetti.

Domani in Comune - Veronica Urso, Chiara Tenconi, Giulia Aurora Radice, Silvia Mainardi, Rosa D'Amico, Graciela Bayona Pinto, Maria Teresa Marengo, Serena Croce, Pasquale Piccinocchi, Corrado Bassi, Lorenzo Zaccaro, Luca Borlacchi, Antonino Carmine Nicoloso.