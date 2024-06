Elezioni comunali 2024 a Peschiera Borromeo: candidati sindaci e liste

Cinque candidati sindaci si sfidano a Peschiera Borromeo, per le elezioni comunali del 2024, l'8 e 9 giugno (rispettivamente dalle 15.30 alle 23 e dalle 7 alle 23), in concomitanza con quelle europee. Nel mese di maggio del 2023, dopo due anni dalle elezioni, è scomparso, stroncato da un malore, il sindaco di centrodestra Augusto Moretti. La vice sindaca Stefania Accosa ha svolto per un anno le funzioni di sindaca e ora sarà capolista per Fratelli d'Italia, mentre il padre dello scomparso primo cittadino, Marino Moretti, sarà capolista della lista Orfei Sindaco.

Peschiera Borromeo è un Comune sopra i 15mila abitanti, pertanto se nessun candidato sindaco supererà il 50% dei consensi al primo turno, si andrà al ballottaggio due settimane dopo. I candidati al primo turno sono Andrea Coden per il centrosinistra, Andrea Scarpato per Fdi e una lista civica, l'imprenditore Mario Orfei per Forza Italia, Lega e Italia Viva, oltre a due civici: Giorgio Conca (per una lista ispirata direttamente dal giornale "L'Impronta"), e Carmen Di Matteo.

Andrea Coden

Partito democratico - Claudia Bianchi, Moreno Mazzola, Francesco Ricchi, Adriana Abate, Carmine Autuori, Nadia Cabianca, Corrado Berloto, Donata Calvaruso, Maurizio Durelli, Maria Chiarentin, Aurelio Foti, Angelica Peci, Mauro Tiziano Marelli, Luca Massimo Prearo, Luigi Sala.

Movimento 5 Stelle - Alessandro Giorgio Amenta, Antonio Buono, Paola Luigia Maria Nobili, Melba Amelia Cahuatijo, Massimo Lubrano, Francesca Cavallari, Francesca Leali, Pio Gigliotti, Laura Faravelli, Cesare Lanfranchi, Gianfranco Salvo, Veronica Iannone.

Alleanza Verdi Sinistra - Paola Baratelli, Christian Blundo, Maria Ferrario, Stefano Facco, Sara Urlando, Franco Brioschi, Greta Marcarini, Giovanni Tagliabue, Fausta Reboani, Tarik Banour, Luca Gariboldi, Simona Rullo, Gabriele Mandrino, Iole Siciliano, Franco Maria Morabito, Andrea Sanclemente.

Peschiera riparte - Danilo Perotti, Greta Montemaggi, Marco Righini, Antonella Parisotto, Invan Bonfanti, Eleonora Caminiti, Giovanni Carboni, Gabriella Menozzi, Sergio Francesco Ottavio Grosso, Mara Maria Palmira Pieracci, Alvaro Guarneri, Elisabetta Pupillo, Enrico Mancini, Franco Ornano, Roberto Antonio Vos.

Andrea Scarpato

Fratelli d'Italia - Stefania Accosa, Andrea Canino, Andrea Bruno Nuvoli, Andrea Turroni, Luca Brandolini, Cristina Coppa, Giovanni Antonio Carella Detto Gianni, Dulcineide De Lima, Marco Angelo Giuseppe Ronchi, Francesco Lanzafame, Alessandro Pierluigi Locatelli, Emanuela Zanola, Luciana Comerci, Giovanni Di Fiore, Mariarosaria De Bartolo, Pietro Antonio Cialdella.

Scarpato Sindaco - Stefano Tognolo, Stefania Beltrami, Fabio Del Prete, Nely Mery Greceanu, Gianfranco Griffini, Stefania Anfuso, Emanuele Sirtori, Arianna Salvalalio, Massimo Prettico, Elisa Bontempi, Domenico Pelaia, Mary Pisello, Alessandro Leonetti, Valentina Conca, Dario Fabbri, Eleonora Zanti.

Mario Orfei

Forza Italia - Karine Aivasian, Fausto Berardi, Daniela Bigliani, Carla Bruschi, Sabrina Del Vecchio, Umberto Di Donato, Luigi Di Palma, Antonio Emanueli, Nevio Rossello, Mario Scaligine, Francesco Tallarico, Gianfranco Tassone, Cinzia Viola, Roberto Zerbini.

Lega - Anna Bavutti, Dante Brescia, Loredana Burchiellaro, Oronzo Candela, Anna Carrassi, Flavio Gervasoni, Antonio Leone, Giuseppina Loiacono, Davide Lombardi, Marco Masciarda, Luca Parrino, Daniele Pinna, Silvia Silvestri.

Orfei Sindaco - Marino Moretti, Alessandro Gatti, Michele Garlaschi, Riccardo Clemente, Marzio Cinelli, Laura Cimmino, Paola Magni, Marzia Parmeggiani, Cristina Tabacchi, Valentina Ceffariello, Cesare Farina, Stefano Grandi, Renato Mazzotti, Alfredo Menegazzo, Paolo Viscione.

Peschiera al Centro - Davide Lauretta, Irina Pavel, Giulio Carnevale, Sofia Zagaria, Nicolas Faita, Ilenia Daleffe, Lorenzo Annoni, Elena Zanni, Paolo Montanari, Francesca Defelice, Jacopo Torchio, Domenica Salogni, Alessandro Fuoglio, Luigi Costa.

Giorgio Conca

L'Impronta - Daniele Bertoni, Maria Angela Bellini, Andrea Zanatti, Doriano Bianchini, Fabio Bosco, Claudia Ciotti, Giada Conca, Luca Corradini, Gerardo De Luca, Magdy Refaie, Luca Librasi, Iulia Savin.

Carmen Di Matteo

Peschiera in Movimento - Davide Toselli, Giorgio Pinnelli, Giorgio De Pietri, Leonardo Crucchi, Maria Elisabetta Zanrè, Tiziana Natalia Pozzan, Giancarlo Giuseppe Monici, Francesca Batta, Franca Mingardi, Walter Cibin, Donato Apollonio, Luigia Verga Detta Titti, Luigi Pietro Romano Marchitelli Detto Gino.

Peschiera Città Futura - Claudia Legari, Marco Dazzo, Sara Mazarese, Michela Pusceddu Detta Pusci, Dario Alfredo Balsamo, Andrea Bozzi, Giuseppe Ragusa, Stefania Barbalaco, Chiara Pasqualini, Leonardo La Rocca, Alessandro Viggiani, Anna Pignatelli Detta Sabrina.