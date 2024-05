Elezioni comunali 2024 a Rescaldina: candidati sindaci e liste

Si vota per le elezioni comunali anche a Rescaldina, nell'Alto Milanese, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Si vota in 68 comuni della città metropolitana milanese. A Rescaldina non ci sarà ballottaggio perché si tratta di un comune inferiore ai 15mila abitanti. I candidati a sindaco sono tre. Gilles Ielo si ripropone per il secondo mandato con il centrosinistra, sfidato da due candidati di centrodestra: quello sostenuto ufficialmente da Lega, Fdi, Fi e Noi Moderati, Luca Perotta, e il "terzo incomodo" Tommaso De Candia.

Di seguito i nomi dei candidati sindaci e dei candidati al consiglio comunale.

Gilles Ielo - Vivere Rescaldina - Danilo Bacchiega, Francesca Biasutti, Anita Boboni, Emanuele Colombo, Marco Colombo, Gianluca Crugnola, Luigi Di Lello, Valentina Selene Farnedi, Massimo Gasparri, Massimo Lipari, Antonella Luisi, Barbara Maffè, Matteo Moschetto, Katia Pezzoni, Loredana Pigozzi, Rosario Vitolo.

Luca Perotta - Cambia Rescaldina - Elise Bozzani, Giuseppe Brittanni, Enrico Carnovali, Guido Cortellezzi, Laura Fazio, Marco Grimoldi, Michela Labriola, Giovanni Lo Tufo, Matteo Longo, Paolo Magistrali, Laura Marinello, Michele Luigi Martino, Silvia Moreni, Federica Simone, Andrea Turconi, Rosalba Turconi.

Tommaso De Candia - Sindaco Rescaldina 2024 - Dario De Candia, Angelo Melpignano, Archimede Venturi, Carmelo Minelli, Antonella Agrelli, Andrea Raimondi, Antonella Zardoni, Marco Testino, Laura Chiarenza, Paola Guanziroli, Claudio Adelino Gabrieli, Giovanna Tortorici, Marco Gasparri.