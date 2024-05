Elezioni comunali 2024 a Rozzano: candidati sindaci e liste

A Rozzano, alle elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si sfidano cinque candidati sindaci. Il primo cittadino uscente Gianni Ferretti si ricandida, sostenuto dal centrodestra. Lo sfidano Giuseppe Foglia per il centrosinistra, Emmanuelle Desmazure per i Riformisti e Civici (Psi), Andrea Bonazzi per il Movimento 5 Stelle e il civico Antonino Grillo.

Gianni Ferretti

Forza Italia - Anselmo Domenico, Boni Alessandro, Caccamo Maria Pia, Caniglia Arturo, Caraccini Mauro, Cuvello Francesco, Ferrante Roberto, Ferrari Anna Lina, Gagliardi Agostino, Galeone Lucia, Inglese Giuseppe, Macaluso Marco, Malpasso Patrizia, Martin Gabriele Thomas, Matera Maria, Nocera Valeria, Pace Luigi, Perretta Maria Cristina, Petrò Maurizio Ferdinando, Riboni Marzia, Roselli Fabrizia, Sacco Enzo Antonio, Vasaturo Marianna.

Fratelli d'Italia - Ivan Cariello, Mauro Schicchi Detto Mauro, Sara Borgato, Massimo Carofiglio, Samuele Chillemi, Mara D’addona Detta Mara, Gerarda De Luca, Concetta De Rosa, Rosa Di Vaia, Assunta Falco, Valentina Frontino Detta Vale, Giuseppe Galdiero, Catianna Manganaro, Florinda Marku, Alessia Messineo, Domenico Miceli, Saverio Milanese, Luisella Bianca Maria Pellerino, Cosimo Santoro, Beatrice Sottile, Dora Tavano, Angela Troisi, Alessandra Vescia, Alessandro Viscusi.

Lega - Donatello Bacci, Christian Bargiggia, Francesco Bassi, Federico Bragalini, Anna Maria Carrassi, Vilma Castellano, Tommaso Di Ceglie, Tatiana Francu, Matteo Iuculano, Emilia Markova, Annamaria Moioli, Roberto Mutti, Cristina Perazzolo, Marina Perelli Regini, Evelyn Pertusati, Eleonora Pilotto, Marco Radaelli, Costante Rancati, Carla Terreni, Davide Vailati, Veronica Valente, Ermanno Valli, Patrizia Vidoletti, Angelo Villani.

Italia Viva - Antonio Mecca, Marilena Cartia, Deborah Teresa Carucci, Sergio Castronuovo, Daniela Ceraudo, Vincenzo Costa, Marco Andrea Ercoli, Giuseppe Giuliano, Cristina Santa Vincenza Incagnoli, Meriem Fatima Lifa, Salvatore Sandro Lopreiato, Pietro Angelo Moro, Raimondo Nappa, Alessandro Notte, Vincenzo Orlando, Giuseppe Pugliese, Franca Rossignoli Detta Franci, Gianluca Lorenzo Severgnini, Giovanni Sità, Morena Antonella Sossella, Fernando Bruno Spitaletto, Marinella Todisco, Agostino Tomasone, Ardian Xhakolli.

Rozzano per Gianni Ferretti - Maria Laura Guido, Mattia Ferretti De Luca, Rosario Angelo Colleoni, Ruggiero Antonio Garbetta Detto Rino, Sergio Gianluca Rutigliano, Agostino Graziano, Mila Maria Esedra Verde, Giovanni Conte, Sara Nugnes, Marco Paolini, Anna Maria Carmela Gennaro, Simone Francesco Ricatti Detto Simo, Elisabetta Maria Camera, Marcello Lorenzo Fumagalli, Cristian Lo Surdo, Raffaella D’angelo, Fabrizio Eugenio Bernazzani, Antonio Meazzo, Denis Antonino Salvatore Bonvegna, Francesca Bianchi, Bruno Giovanni Orecchio, Graziella Marcone, Barbara Bessi, Matteo Basile.

Giuseppe Foglia

Partito democratico - Oscar Bersi Detto Oscar, Mauro Ambrosi, Federico Bianchino Detto Fede, Guido Angelo De Vecchi, Serena Fabbri, Marco Luigi Maria Ferrario, David Gentili, Annalisa Gilardoni, Emilio Guastamacchia Detto Guasta, Fiorella Imprenti, Domenico Ioppolo, Giuseppa Lanni Detta Pina, Elvira Lionetti Sbrescia, Leone Antonio Missi Detto Leo, Domenico Papagni, Camilla Peluso Detta Pelux, Mirko Pillitteri Detto Pillo, Domenico Pugliese, Graziella Rancati, Maria Repaci Detta Mariella, Rahma Rezk Detta Rama Detta Recs, Laura Rognoni, Cecilia Michela Monia Stefanini, Giacomo Zecchina Detto Jack.

Alleanza Verdi Sinistra - Franco Spiccia, Cristina Cavataio, Michele Degni Detto Miky, Silvana Santina Dallavalle, Giuseppe Eriano, Ivana Domenichini, Pietro Forello, Federica Ghidini, Igino Gabriele, Maria Giangrande, Guido Goretti, Mara Laura Heidempergher, Tiziano Morosini, Annunziata Rizzo, Gianfranco Perrone, Martina Roccisano, Ernesto Poggi, Isabella Virgilio, Bruno Carlo Umberto Salò, Marina Carla Zimi, Giliola Agnese Zizioli.

Cittadinanza Attiva - Salvatore Santoro, Ornella Godi, Giovanna Cozzolino, Alex Iaconisi, Fatma El Zahraa Abou El Kheir, Stefano Spiccia, Valentina Noli, Mario Migliavacca, Giovanna Pignieri, Patrizio Sbrescia, Paola De Lise, Alberto Luigi Beretta, Concetta Capurso, Fabio Francesco Morello, Maria Concetta Nasso, Angelo Demarco, Antonietta Buonaurio, Maurizio Pirone.

Antonino Grillo

Rozzano Insieme - Francesco Barbera, Massimo Guaetta Detto Max, Simona Di Lauro Censi, Andrea Cusumano, Andrea Licheri, Caterina Martinello, Marco De Simone, Rocco Albanese, Piera Robustelli Della Cuna, Franco Rossi, Giordano Nunzio Galati, Gabriella Maria Albizzati, Ferdinando Guazzotti, Vincenzo Nonna, Alessandra Schettino, Giandomenico Santelli, Giuseppina Maggi, Mariangela Suardi, Alessandra Palmioli, Matteo Preti.

Andrea Bonazzi

Movimento 5 Stelle - Fiorenzo Battajni, Fabio Bellasio, Simona Bernasconi, Alberto Bonazzi, Regina Caimmi, Omar Calembo, Giuseppina Cauglia, Amiranda Gennaro, Andrea Lacorte, Francesco Laurenza, Vincenzo Lepori, Salvatore Marotta, Maria Luisa Piras, Alisia Temperini, Annamaria Valvo, Matteo Vitale.

Emmanuelle Desmazure

Riformisti e Civici - Francesco Belluscio, Domenico Arnone, Vjollca Balliu, Gennaro Barletta, Sara Basci’, Grazia Bizzarro, Saverio Boggi, Marica Cantoro, Simona Capurso, Luisa Carrara, Ines Ciao, Giuseppina Clemente, Angela Dominici, Allounan Honore Eby, Sonia Frascolla, Marco Augusto Giaculli, Giovanni Gibella, Marilena Gritti, Veronica Grossato, Cinzia Ester Massara Detta Cinzia, Cinzia Mazzola, Elisa Pernigo, Francesco Petrillo, Ezio Plata.