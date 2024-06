Elezioni comunali 2024 a Settimo Milanese: candidati sindaci e liste

A Settimo Milanese si sfidano quattro candidati sindaci alle elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee). Fabio Rubagotti corre per il centrosinistra, Patrizia Stringaro per due liste civiche, Ruggiero Delvecchio per gran parte del centrodestra e Roberta Guida per Fratelli d'Italia.

Fabio Rubagotti

Partito democratico - Sara Santagostino Pretina, Matteo Ragazzoni, Marta Zanni, Massimo Ermete Baio, Simona Giuseppina Cornegliani, Tommaso Anelli, Letizia Cucchi, Marco Balestri, Gioconda Montesano, Domenico Corrado, Gabriella Lai, Gianluca Massimo Laudenzi, Caterina Rachele Stortini, Mauro Luppi, Alessandro Pedrazzi, Thomas Petrillo.

Alleanza Verdi Sinistra - Matteo Tubazio, Roberta Bettoni, Fabrizio Masseroni, Maria Lombardo, Cataldo Russo, Maria Gullo, Francesco Campione, Rosangela Negri Vismara, Giuseppe Campione, Anna Juana Chiabrando, Franco Quaglia, Rebecca Platini, Athos Ghezzi, Maria Justina Nardozza, Flavio Piubello.

Movimento 5 Stelle - Rosangela Anglani, Silvana Baldino, Elena Bianchi, Riccardo Camoni, Massimiliano Capellini, Francesca Cecalupo, Andrea Cortelezzi, Stefano Grimaldi, Maria Napolitano, Bruna Bosocco, Dario Volpi.

Settimo in Comune - Raffaella Fioravanti, Matteo Gatta, Giulia Napolitani, Daniela Sala, Luca Pajoli, Davide Cilione, Laura Depalma, Mattia Morace, Rossana Gemma Lamastra, Nicholas Danelli, Tiziana Boate, Andrea Gianello, Bartolomeo Rizzi, Ivan Fischetto.

Generazione Settimo - Stefano Panzeri, Micol Oggioni, Luca Alamanni, Anna Maria Bassignani, Marco Alberto Rosalen, Isabella Arruda Santos Crimaldi, Luca Pizzurro, Valentina Ficara, Gabriele De Salvo Detto Desa, Chiara Tradardi, Valentino Tamponi, Nesmin Boussaa.

Roberta Guida

Fratelli d'Italia - Francesco Saverino, Raffaella Meazzi, Barbara Cattaneo, Viviana Sernagiotto, Giovanni Marella, Giovanni De Salvo, Serena Bonfanti, Ciro Ferrara, Manuele Belli, Emanuela Artusa, Massimo Barile, Daniela Spica, Alessandro Scotti, Antonella Franzin, Marco Ligorio, Ernesto Cappellato.

Ruggiero Delvecchio

Oltre - Giovanna Spannocchi, Andrea Tenconi, Edoardo Maria Filippo Baltrocchi, Angela Bramani, Antonino Davide Tyndaro Giovanni Foti, Isabella De Natale, Veronica Veggo, Samantha Porta, Giuseppe Airaghi, Antonio Miranda, Annalisa Baudino, Vincenzo Cartagena, Sonia Ramponi, Alessandro Sora, Davide Pizzi, Martina Crainich Detta Martina Caf In Delvecchio.

Forza Italia - Luigia Bassi, Dario Bersani, Mario Biondo, Vincenzo Buonomo, Pietro Di Menza, Roberta Ferrante, Massimiliana Fumagalli, Luigi Immesi, Ioana Iobagiu, Liviana Lorato, Maria Mazzoni, Anna Moreo, Antonio Mussap, Floriana Palermo, Danilo Patané, Fabio Rigno.

Lega - Luca Bulciaghi, Marika Bulciaghi, Lorena Candotti, Ambra Cavalletti, Diego Grimaldi, Ernesto Marinoni, Alice Milani, Massimo Milani, Stefania Moroni, Marco Polli, Ornella Salerno, Dario Terruzzi, Gianni Ubbiali, Gabriele Urban, Joseph Velonà.

Fratelli di Settimo - Diana Paola Malossi Detta Diana, Luigi Caracappa, Maria Grazia Cavazzana, Antonio Comito Detto Tonino, Lorenzo Giuseppe Ricchiuti, Luigi Ortolano, Emma Musmarra, Fabio Tini, Ciro Gianpaolo Scognamiglio, Michele Tardugno, Ilaria D’Ambrosio.

Patrizia Stringaro

Noi di Settimo Milanese - Davide Annoni, Eleonora Borgato, Elisa Castiglioni, Cristina Causi, Fabio Ferrari, Lorenzo Ferrari, Massimiliano Foscarin, Davide Gorini, Antonio Gregorace, Mattia Imbroglia, Valentina Magugliani, Marta Mazzilli, Giada Palmisano, Ferdinando Pisoni, Valeria Romano, Giada Ventaglieri.

Gente di Settimo - Paolo Albanesi, Fabio Bandini, Gaetano Bonvino, Virginia Brassini, Ivan Colombo, Vincenzo Di Cara, Pietro Gabrielli, Alberto Labadini, Flora Leoni, Manuela Lombardi, Selene Maniscotti, Luca Penati, Barbara Spica, Elena Torresani, Maria Valastro.