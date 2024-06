Elezioni comunali Casarile, i risultati: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Casarile elegge il nuovo sindaco. L'unica candidata è la sindaca uscente Silvana Cantoro, di "Casarile insieme".

Si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Il via allo scrutinio alle 14 di lunedì 10 giugno, con i risultati e il nome del nuovo sindaco. Per l'elezione basta che la lista riporti un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.