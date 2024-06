Ballottaggi a Milano: sette comuni al voto, ma l'affluenza è bassa

Seggi aperti anche oggi, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Sono sette i comuni del Milanese chiamati alle urne per i ballottaggi: tutte cittadine con più di 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta. Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio. L'affluenza, senza sorprese, è stata più bassa rispetto al primo turno. Nelle cittadine dell'hinterland di Milano chiamate a votare, alle 23 di domenica solo il 32,64% si è recata alle urne.

A Cusano Milanino, dove ha votato il 33,39% degli aventi diritto, si sfidano Carla Pessina (M5s, Pd e liste civiche) e la sindaca uscente Valeria Lesma (centro destra). Affluenza del 27,79% a Lainate dove l'uscente Alberto Landonio, che aveva ottenuto il 33,19% dei voti al primo turno, sfida Danila Maddolini (vice sindaca fino allo scorso marzo) che potrebbe essere la prima sindaca donna della cittadina.

A Novate Milanese ha votato il 39,60% degli aventi diritto. A contendersi lo scranno sono l'uscente Daniela Maldini (centro sinistra) e Gian Maria Palladino (centro destra). Gara all'ultimo voto a Paderno Dugnano dove - con un'affluenza del 32,53% - Roberto Carlo Boffi e Anna Varisco si contendono il posto con soli 611 voti di differenza al primo turno.

Andrea Coden (centro sinistra) e Mario Orfei (centro destra) si sfidano per il ruolo di sindaco di Peschiera Borromeo. Alle 23 di domenica il 29,09% degli elettrori aveva votato. A Settimo Milanese si vota Fabio Rubagotti, del centro sinistra, o Ruggiero Delvecchio, centrodestra. Rubagotti sembra il favorito: al primo turno aveva ottenuto il 43,69% delle preferenze contro il 23,72% dello sfidante. Alle urne si è recato il 36,71% dei cittadini. Infine, con un'affluenza del 31,83%, a Trezzano sul Naviglio la gara è tra il centro sinistra di Sandra Volpe contro il centro destra di Giuseppe Morandi.

Lo spoglio delle schede è previsto nel pomeriggio, subito dopo la chiusura dei seggi.