Elezioni comunali Ossona, i risultati: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Ossona elegge il nuovo sindaco. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino quattro candidati: Sergio Garavaglia di "Insieme per Ossona", Giovanni Venegoni con "Uniti per Ossona", Giovanni Oldani di "Incontro" e Federico Nebuloni della lista "Gioventù ossonese".

Si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Il via allo scrutinio alle 14 di lunedì 10 giugno, con i risultati e il nome del nuovo sindaco.