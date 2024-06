Elezioni comunali Paullo, i risultati: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Paullo elegge il nuovo sindaco. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino sei candidati: Nicole Pignarca di "Paullo Futura", Simone Liberati di "Insieme per Paullo", Giancarlo Broglia di "Paulla nuova", Luca Vincenzo Lavinci con la lista "Aria nuova per Paullo", Luigi Agostino Gianolli sostenuto da "Per la città di Paullo" e Massimo Roberto Gatti di "Cittadini di Paullo".

Si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Il via allo scrutinio alle 14 di lunedì 10 giugno, con i risultati e il nome del nuovo sindaco.