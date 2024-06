Elezioni comunali Pero, i risultati: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Pero elegge il nuovo sindaco. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadini quattro candidati: Giuseppe Barletta di "Progetto per Pero", Daniela Bossi sostenuta da "Gente di Pero", Antonino Mario Renato Abbate di "Patto per Pero" e Paola Molesini di "Unità per Pero".

Si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Il via allo scrutinio alle 14 di lunedì 10 giugno, con i risultati e il nome del nuovo sindaco.