Elezioni comunali Peschiera Borromeo, i risultati: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Peschiera Borromeo elegge il nuovo sindaco. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino cinque candidati: Carmen Di Matteo di "Peschiera in movimento" e "Peschiera città futura", Andrea Coden - sostenuto dal Pd, dal Movimento 5 stelle e da Alleanza verdi sinistra -, Mario Orfei - candidato di Lega e Forza Italia -, Andrea Scarpato, scelto invece da Fratelli d'Italia, e Giorgio Conca, con la sua "L'impronta".

Si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Il via allo scrutinio alle 14 di lunedì 10 giugno, con i risultati e il nome del nuovo sindaco. Come in ogni comune sopra i 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato sindaco superi il 50% dei voti al primo turno, si voterà di nuovo al ballottaggio, tra due settimane. In quella chiamata alle urne saranno presenti solo i due candidati sindaci più votati.