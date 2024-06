Ballottaggio elezioni comunali Lainate: chi ha vinto, il nuovo sindaco

Lainate elegge il nuovo sindaco. Al ballottaggio la sfida è tra Alberto Landonio, storico ex sindaco civico che si è ricandidato, in testa con il 33,19% dei consensi, pari a 4.069 voti, e Danila Maddonini di centrodestra, ferma al 24,94%, pari a 3.058 voti. Fuori dai giochi il sindaco uscente Andrea Tagliaferro, anche lui civico ed ex alleato di Landonio, che al primo turni si è fermato a 2.491 voti, il 20,32%.

Per il ballottaggio si votata domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura delle urne.

Al primo turno a Lainate aveva votato il 58,73% degli aventi diritto, rispetto al 66,24% della precedente tornata amministrativa.