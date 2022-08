Elezioni, confermato lo stop alle liste di Cappato e Fn

La lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato non si presenterà alle elezioni del 25 settembre. L'ufficio elettorale della Cassazione ha confermato la ricusazione del movimento politico che era stato escluso per la nota questione delle firme digitali e non cartacee. Non solo, è stata esclusa anche la lista di Forza Nuova.

Secondo Cappato si tratta di una "esclusione prevista, visto il ruolo notarile che ha scelto di svolgere la Cassazione, ma la Costituzione e un regolamento europeo ci danno ragione".

Non solo, ha annunciato che presenterà ricorso: "Ricorreremo al Giudice ordinario. Un decreto del Governo eviterebbe una nuova brutta figura internazionale".