Maran primo dei non eletti: in bilico coi "resti", ma non farà comunque più l'assessore

È appesa a un (doppio) filo la speranza dell'assessore milanese Pierfrancesco Maran di "volare" al Parlamento europeo. L'eterno "enfant prodige" del Partito democratico meneghino ha ottenuto più di 45mila preferenze nella circoscrizione Nord-Ovest, e più di 22mila nella sola città di Milano. Sotto la Madonnina è arrivato secondo in lista dopo Cecilia Strada, in tutta la circoscrizione è arrivato sesto, ovvero primo dei non eletti. Ma, a seconda di dove verrà assegnato il seggio aggiuntivo al Pd dopo il conteggio dei resti, potrebbe comunque diventare "onorevole".

È certo che il Partito democratico avrà 21 seggi e che il 21esimo sarà assegnato con i resti, ma non è ancora possibile sapere in quale circoscrizione scatterà il 21esimo seggio. Lo si saprà solo alla fine dei conteggi, e mancano quelli del Lazio a causa del sistema informatico andato in tilt a Roma. L'inserimento dei dati nel server sta comunque procedendo e probabilmente verrà terminato martedì sera.

Due diverse proiezioni dicono che il seggio aggiuntivo scatterebbe o nella circoscrizione Sud (e allora per Maran non cambierebbe niente) o nella circoscrizione Nord-Est. In questo caso, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia eleggerebbero 6 eurodeputati del Partito democratico, includendo quindi la sesta, Annalisa Corrado, ingegnera ed ecologista fortemente voluta in lista dalla segretaria Elly Schlein, che tiene molto alla sua elezione. Con Corrado certamente "dentro", Alessandro Zan (eletto sia al Nord-Est sia al Nord-Ovest) potrebbe "serenamente" optare per il Nord-Est, lasciando libero lo scranno al Nord-Ovest per Maran.

Meno probabile, invece, che Zan opti per il Nord-Est (nonostante sia padovano) se Corrado non entrerà per i resti, per quello che si diceva poco fa: la volontà della segretaria del Pd che Corrado entri in Parlamento europeo. Sembra comunque improbabile che Maran, se non eletto, resti a Palazzo Marino. Il sindaco Beppe Sala lo aveva "rivelato" qualche giorno prima del voto, spiegando che l'attuale assessore alla casa e al piano quartieri difficilmente ritroverebbe energie e motivazioni per ricominciare con i dossier delle sue deleghe.

Più probabilmente troverebbe un lavoro altrove, dopo avere dedicato i suoi primi quarant'anni all'attività politica, e molto intensamente: consigliere di zona a 19 anni, poi a Palazzo Marino da oppositore con la sindaca Letizia Moratti, poi assessore con Pisapia (alla mobilità), con la prima giunta Sala (all'urbanistica) e anche con la seconda (alla casa, appunto).