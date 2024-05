Elezioni europee, il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti di seggio

In vista delle elezioni europee di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno (si vota dalle 15 alle 23 sabato e dalle 7 alle 23 domenica), il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti di seggio. Per candidarsi è necessario essere maggiorenni, possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti a Milano. Per i presidenti di seggio è anche necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ci si può candidare attraverso un apposito form sul sito del Comune da lunedì 6 maggio a giovedì 6 giugno.

In caso di chiamata, il compenso stabilito dalla legge è di 110,40 euro per lo scrutatore e il segretario del seggio ordinario, 138 euro per il presidente di seggio ordinario, 56,35 euro per lo scrutatore di seggio speciale e 82,80 euro per il presidente di seggio speciale.

Che cosa serve per votare: tessera e documenti

Al seggio l'elettore si deve presentare con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi ha smarrito la tessera (o ha esaurito gli spazi a disposizione) può recarsi senza appuntamento all'ufficio elettorale di via Messina 52/54 (lunedì-venerdì 8.30-12 e 14.30-15-30) o presso le sedi anagrafiche (8.30-15.30). Lo stesso discorso per i documenti di identità.

I documenti validi per identificare gli elettori sono la carta d'identità o altri rilasciati da una pubblica amministrazione purché muniti di fotografia. Ai sensi del testo unico 361/1957 (art. 57), si possono esibire anche documenti scaduti, purché sotto ogni altro aspetto risultino regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore.

Altri documenti consentiti: tessere dell'Unione ufficiali in congedo (se convalidate da un comando militare e munite di fotografia), tessere di riconoscimento degli ordini professionali (se munite di fotografia). In mancanza del documento, un membro del seggio oppure un elettore del Comune ("noto all'ufficio") può attestare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore.

Voto a domicilio e trasporto ai seggi

Per i cittadini affetti da gravissime informità o in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, è garantito il voto domiciliare. Occorre farne richiesta entro lunedì 20 maggio. Sul sito del Comune di Milano sono reperibili maggiori informazioni. Il Comune organizza anche il trasporto gratuito da e per i seggi elettorali per i disabili. Occorre avere un certificato di invalidità rilasciato dall'Ats ed esibirlo insieme al documento di identità. Anche in questo caso, sul sito di Palazzo Marino ci sono maggiori informazioni.

Gli elettori con grave infermità o non vedenti possono chiedere al Comune il timbro sulla tessera elettorale che consentirà, alle urne, di essere accompagnati nella cabina elettorale da un altro elettore della propria famiglia o liberamente scelto, per poter dare supporto nella votazione. Le domande possono essere presentate seguendo le istruzioni sul sito del Comune di Milano.

Il flash mob del Comune di Milano

Martedì 7 maggio si terrà il primo dei talk formativi e informativi del progetto "Vivo a Milano e Voto l'Europa" promosso dal Comune di Milano con la Bocconi e l'ufficio milanese del Parlamento europeo. È a ingresso gratuito e si terrà al Barrio's alle 18. Il 9 maggio, mercoledì, festa dell'Europa, tutti sono invitati al flash mob alle 14, al Castello Sforzesco, durante il quale sarà srotolata una bandiera dell'Unione europea in piazza del Cannone. Poi, al Castello, si terrà lo speed date organizzato dalla Bocconi per informare e rispondere a domande sull'Europa: apposite postazioni ospiteranno esperti e docenti pronti a rispondere a domande sull'Unione europea.