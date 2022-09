Dopo le elezioni: il Pd si consola con Milano, ma prepara la successione a Letta

Leccarsi le ferite consolandosi con il risultato milanese. E', all'incirca, quello che fa lunedì il Partito democratico, alle prese con una netta sconfitta in chiave nazionale, con alcune conferme di buoni risultati nel capoluogo lombardo, da ormai oltre dieci anni 'isola felice' per il centrosinistra. Il ridisegno dei colleghi elettorali (vista la diminuzione dei parlamentari) non riserva sorprese negative per Pd e alleati. Alla Camera, per dire, due collegi su tre nella città di Milano vanno al centrosinistra, mentre il terzo è perso di poco. Al Senato, il collegio che comprende la maggior parte della città va nettamente al centrosinistra, ma l'altro, quello che ha Sesto San Giovanni come epicentro (e alcuni quartieri di Milano come 'corollario'), vede la netta sconfitta del Pd e della coalizione: qui c'era la sfida tra Isabella Rauti (Fdi) e Emanuele Fiano (Pd). Una sfida che sa di storia, visto che il padre di Rauti era un volontario della Repubblica sociale italiana negli anni in cui il padre di Fiano veniva deportato nei campi di sterminio. Naturalmente sarebbe troppo ardito affermare che Rauti ha vinto per questo.

Silvia Roggiani, neo deputata e segretaria metropolitana del Pd, ammette la situazione non brillantissima: "Nella Città metropolitana, la sconfitta di Fiano, Romano, Ramoni, Albini, Bettinelli, Mangili e Librandi, che instancabilmente hanno portato avanti una campagna elettorale straordinaria, ci deve interrogare". Ma sottolinea anche che "a Milano il Pd si conferma primo partito, vincendo tre collegi uninominali su quattro, a dispetto dei sondaggi di agosto che raccontavano di un possibile ribaltone, rispetto alle amministrative del 2021, dopo la scelta di Calenda di correre fuori dal centrosinistra".

In realtà l'effetto Calenda-Renzi si è sentito, ma solo a tratti. Non certamente a Milano centro, dove Azione e Italia Viva ottengono il risultato migliore d'Italia (23% con Giulia Pastorella), ma nel contempo Benedetto Della Vedova (+Europa) vince nettamente su Giulio Tremonti (Fdi). Avrebbe invece aiutato il 12% di Azione-Italia Viva nel collegio perso da Gianfranco Librandi (+Europa) di un soffio contro la coordinatrice milanese di Forza Italia Cristina Rossello. Ma non di sole somme algebriche è fatta la politica.

Dopo Letta: Schlein o Bonaccini

Intanto, comunque, il Pd fa i conti con la sconfitta nazionale. Enrico Letta ha già dichiarato che traghetterà il partito verso un nuovo congresso, nel più breve tempo possibile, e non si ricandiderà a segretario. Una consigliera comunale di Milano commenta duramente: "Il partito non schiera volti nuovi, non parla alle famiglie, alle donne, non fa sognare i giovani. E' un partito rigido, stanco, disallineato dal momento storico e che non valorizza i talenti femminili, in particolare quelli che potrebbero portare uno stile di leadership nuova, più inclusiva e anche più empatica". Un identikit che potrebbe essere rappresentato da Elly Schlein, classe 1985, vice presidente dell'Emilia Romagna, data da molti come prossima segretaria del Pd. Anche se pure Stefano Bonaccini, che della stessa Regione è presidente, avrebbe non poche chanches.