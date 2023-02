L'affluenza più bassa di sempre in Lombardia

Alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, si rispecchia un trend che sembra ormai impossibile sovvertire: quello del calo, costante, dell'affluenza alle urne. Mentre scriviamo, i lombardi che son andati a votare sono circa il 41% degli aventi diritto. Mancano i dati di circa metà dei comuni lombardi, per cui non si tratta ancora della percentuale definitiva, ma non si discosterà di poco. Anche perché, di alcuni grandi comuni, come il capoluogo Milano, il dato è già conosciuto.

Dunque, l'affluenza più bassa di sempre alle elezioni regionali. Molto più bassa del 73,10% visto alle precedenti elezioni, quelle del 4 marzo 2018, dove però si votava anche per le politiche. Così come si votava anche per le politiche, lo stesso giorno, nel 2013: 76,74% di affluenza. Nel 2010, a votare era stato il 64,64% dei lombardi. Era l'ultima volta di Roberto Formigoni. Nel 2005, l'affluenza era stata del 72,97%. Nel 2000, del 75,59%. Nel 1995, all'alba della seconda repubblica, addirittura del 84,24%. Era la prima volta che si votava per eleggere direttamente il presidente, ed era la prima volta di Formigoni. Ma nel 1990, prima di Mani Pulite, a votare andò addirittura il 91,21%.

Come si sia passati, in poco più di trent'anni, da oltre 9 elettori su 10 a poco più di 4 su 10, è materia utile per i sociologi della politica, innanzitutto, ma necessariamente anche per i dirigenti di partito. Parole come "disaffezione" e tentativi di contrastarla sono all'ordine del giorno del linguaggio politico (italiano, ma non solo) da molti anni. Sembra, però, che nessun tentativo messo in atto finora per invertire il trend abbia funzionato, a fronte di una "americanizzazione" del comportamento elettorale: trent'anni fa, negli Stati Uniti, a votare ci andava pochissima gente, ma si diceva che fosse perché bisogna ogni volta registrarsi come elettori, e molti non hanno voglia di farlo.

Le radici e le motivazioni del non voto sono invece più complesse. Vanno dalla sfiducia generale per la classe politica all'incapacità della stessa di offrire reali alternative di governo, di volta in volta, e non importa lo schieramento perché la questione è trasversale. Vanno in pochi quando la sfida è tra il centrodestra che governa e il centrosinistra che si oppone, come nel 2023 in Lombardia, e quando è l'esatto contrario, come nel 2021 per le comunali a Milano.