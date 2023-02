Elezioni regionali, a Milano crolla l'affluenza

È in picchiata l'affluenza alle elezioni regionali. Alle 12 di domenica 12 febbraio a Milano ha votato l'8,86% degli aventi diritto. Un dato decisamente più basso di quello del 2018 quando alla stessa ora aveva votato il 18,53%.

Non è solo una questione prettamente milanese. A livello regionale ha votato il 9,2% degli elettori (nel 2018 era stato del 19,91%).

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica, mentre nella giornata di lunedì saranno aperti dalle 7 alle 15. Per votare è necessario avere con sé - e portare al seggio - un documento di riconoscimento e la tessera elettorale: se la si è smarrita o si è deteriorata o sono finiti gli spazi per i timbri, è necessario chiederne il duplicato negli uffici anagrafe del proprio Comune di residenza che, in periodo elettorale, osservano orari di apertura più ampli del solito.