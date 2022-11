Regionali, Vittorio Agnoletto (Medicina democratica) si candida alle primarie

Non si sa ancora se si terranno le elezioni primarie del centrosinistra per scegliere il candidato presidente della Lombardia, ma c'è già un candidato ufficiale. E' Vittorio Agnoletto, storico esponente della sinistra e medico, candidato da Medicina Democratica. Agnoletto si era già candidato a presidente della Lombardia nel 2010, con la Federazione della sinistra, ottenendo il 2,4%. "Fontana e Moratti sono due facce della stessa medaglia: insieme hanno fatto di tutto per distruggere il servizio sanitario lombardo e per favorire i profitti dei privati sulla salute dei cittadini", dichiara il presidente di Md Marco Caldiroli.

E Agnoletto, sempre secondo Md, "è persona competente, conosce bene le problematiche del sistema sanitario lombardo e, da anni, svolge un fondamentale ruolo di denuncia e proposta. La posta in palio non è qualche posto di potere, ma il diritto alla salute di oltre dieci milioni di cittadini".

Chi è Vittorio Agnoletto

64 anni, cugino di Giuliano Pisapia, Agnoletto ha cofondato la Lila (Lega italiana per la lotta all'Aids) nel 1987, diventandone presidente dal 1992 al 2001. E' medico del lavoro e insegna alla facoltà di Scienze politiche della Statale. Nel 1990 è stato eletto alla provincia di Milano per Democrazia proletaria. Nel 2001 è stato portavoce del Genoa Social Forum in occasione del G8, coordinando le manifestazioni no global. Nel 2004 è stato eletto al Parlamento europeo per Rifondazione comunista. Nel 2010 è stato candidato alla presidenza della Regione Lombardia per la Federazione della sinistra, ottenendo il 2,4%.