Elezioni in Lombardi: Pd e M5s si sono alleati ufficialmente

Pierfrancesco Majorino sarà il candidato della coalizione di centrosinistra e del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali della Lombardia che si terranno il 12 e 13 febbraio. Nella giornata di mercoledì 21 dicembre, infatti, è arrivato il via libera del leader del M5s, Giuseppe Conte, sul nome di Majorino. L'ok è arrivato dopo aver ottenuto tutte le rassicurazioni del deputato Dem e in particolare sul Qatargate.

"Quello col Movimento 5 Stelle - aveva detto nei giorni scorsi Majorino - è un accordo per il futuro della Lombardia e credo che siamo ancora più forti di prima. Per la prima volta in Lombardia la partita è aperta. Credo che ci sia una considerazione di fondo che va al di là dei punti programmatici: quella di costruire un'alleanza più forte possibile per cambiare in Lombardia".

Oltre al Pd, al Movimento 5 Stelle e alla lista Verdi-Sinistra, ci sarà anche una lista civica legata al candidato presidente, per la quale è già stato creato un gruppo in consiglio regionale in modo da avere l'esenzione della raccolta firme. Ancora incerta invece la partecipazione di +Europa. Il segretario nazionale, Benedetto Della Vedova, ha detto più volte di non essere disponibile ad un'alleanza che comprenda i pentastellati, e di avere incontrato Letizia Morati, che gli ha chiesto apertamente di entrare nel terzo polo, opzione condivisa dalla maggioranza del partito, anche se un gruppo di iscritti (tra cui Michele Usuelli, consigliere uscente al Pirellone) vorrebbe invece 'turarsi il naso' ed entrare nella coalizione di Majorino.