Sembra essere vicinissima l'alleanza in Lombardia tra Pd e M5s

Sembra essere vicino l'accordo tra Pd e M5s in vista delle elezioni regionali in Lombardia. L'alleanza non è ancora stata stretta ma potrebbe essere questione di giorni, se non di ore: "Adesso l’accordo è più vicino, anche se non ancora chiuso", ha detto nella giornata di sabato il candidato Dem al Pirellone Pierfrancesco Majorino.

"Mi pare che il confronto sui temi tra la delegazione del centrosinistra e il movimento 5 Stelle stia andando bene - ha fatto sapere l'ex assessore milanese -. Entro pochi giorni tireremo una linea definitiva. La nostra alleanza deve parlare il linguaggio del cambiamento. Questo vuol dire mettere al centro il rilancio della sanità per tutti, dare vita a buone politiche per il lavoro e le imprese, dotarsi di un piano per la realizzazione di infrastrutture molto ambizioso, effettuare scelte in campo ambientale che guardino al futuro".

Diversi i temi spinosi affrontati dai due partiti. Primo tra tutti la questione termovalorizzatori, stando a quanto trapelato sarebbe stata condivisa l'intenzione di realizzare un piano per il superamento degli impianti più obsoleti. Ma se un'alleanza sembra ormai prossima non è ancora chiaro cosa avverrà sul fronte con +Europa. Resta l'incognita perché il diktat del segretario nazionale del partito, Benedetto Della Vedova, è uno solo: "O noi o loro".

Nel frattempo è stata fissata la data delle elezioni regionali: si svolgeranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 9 dicembre approvando un decreto (proposto dal Viminale) che estende il termine delle operazioni fino a lunedì alle 15. La misura si applicherà per la prima volta per le elezioni regionali che si svolgeranno in Lombardia e nel Lazio.