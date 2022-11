Moratti vorrebbe che il Pd aprisse al terzo polo

Una apertura da parte del Pd nei confronti del terzo polo in vista delle elezioni regionali. È quello che chiede Letizia Moratti, candidata di Azione e Italia viva.

"Continuo a sperare che dal Pd ci possa essere un'apertura, nelle modalità che si possano configurare nelle prossime settimane. Con i dem ho cercato di confrontarmi su tematiche che per loro sono identitarie, come lavoro, ambiente e sanità pubblica: al momento purtroppo non ho avuto riscontri", ha detto Moratti nella mattinata di mercoledì 30 novembre in diretta d Agorà su Rai3.

La risposta del candidato Dem, Pierfrancesco Majorino, non si è fatta attendere: "Rispetto molto le opinioni di Letizia Moratti, con lei e l'altro candidato del centrodestra Fontana mi confronterò a viso aperto in campagna elettorale per il futuro della Lombardia - ha replicato a stretto giro -. Quel che non comprendo del ragionamento della ex vicepresidente di Fontana è come mai, volendo dialogare con noi, abbia per due anni votato a favore di tutti dico tutti i provvedimenti della giunta che oggi contesta. Dopo 28 anni c'è bisogno di un grande cambiamento e sono sicuro che tantissimi cittadini lombardi saranno al nostro fianco".