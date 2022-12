Regionali, il sì dei militanti del Movimento 5 Stelle: c'è l'accordo con Majorino

Via libera all'accordo tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2022: la 'base' di iscritti del movimento ha votato online a favore, nella giornata di venerdì, aderendo all'indicazione 'dettata' dal leader Giuseppe Conte. Si sono espressi per il sì oltre 3mila militanti su più di 4.800 votanti, dunque vittoria netta a favore dell'accordo.

Il voto online dei pentastellati arriva dopo oltre 10 giorni di serrata trattativa sul programma. Secondo Dario Violi, che nel 2018 era il candidato governatore dei 5 Stelle, l'intesa prevede tra l'altro investimenti sul trasporto pubblico e sull'ambiente, oltre al rilancio della sanità pubblica. Sabato mattina il candidato governatore Pierfrancesco Majorino presenterà per la prima volta il programma elettorale, almeno le prime basi, e poi partirà la campagna elettorale.

L'accordo con il Movimento 5 Stelle è stato stretto dal Pd, da Sinistra Italiana e dai Verdi (che si presenteranno con una lista unitaria, come alle politiche di settembre 2022), oltre che dai civici europeisti, ma non da +Europa, che si è tirata fuori dal tavolo affermando che avrebbe sostenuto Majorino solo nel perimetro dell'alleanza precedente. Il partito di Benedetto Della Vedova e Emma Bonino deciderà nei prossimi giorni cosa fare. Le alternative sono l'ingresso nel terzo polo (con la candidata governatrice Letizia Moratti) o la presentazione di un candidato 'solitario' alla presidenza della Regione.