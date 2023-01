Le parole di Berlusconi su Attilio Fontana

"Il nostro candidato alla guida della Regione Lombardia è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la regione in questi anni difficili con risultati davvero, molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no al suo tratto discreto e signorile". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in riferimento alle prossime regionali in Lombardia.

"Voglio anche sottolineare che noi di Forza Italia abbiamo partecipato convintamente e in modo determinante al Governo della Regione in questi cinque anni di grande impegno - ha aggiunto -. E questa partecipazione ci consente di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il presidente Fontana".