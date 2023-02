Nessun candidato su TikTok. Moratti spende di più, per Majorino e Fontana i risultati migliori

È Letizia Moratti la candidata più attiva sui social network in vista delle elezioni regionali della Lombardia, che si terranno il 12 e 13 febbraio. L'ex vice presidente della giunta regionale, candidata per la sua lista e il Terzo Polo, ha pubblicato oltre mille post e investito circa 30mila euro in pubblicità social. È uno dei dati emersi da uno studio condotto da DeRev, una società di strategia e comunicazione digitale che ha analizzato la campagna elettorale in corso sui social media dal primo dicembre 2022 al 28 gennaio 2023, dunque per circa due mesi.

Moratti paga però una base di followers di circa 17mila persone tra tutte le piattaforme analizzate, molte meno dei suoi avversari. Attilio Fontana, per esempio, che è il governatore uscente e ricandidato per il centrodestra, contava su una base di 370mila followers, grazie soprattutto al suo ruolo di presidente della Regione negli ultimi cinque anni. L'altro principale sfidante, Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), pur essendo un politico noto del Pd, con un passato da assessore alle politiche sociali e un presente da eurodeputato, è seguito da oltre 86mila persone tra Instagram, Twitter e Facebook. Se Moratti ha speso 30mila euro, Fontana e Majorino si sono fermati per ora a poco più di 8mila a testa. Facebook è la piattaforma preferita da Fontana, Twitter quella prediletta per Moratti e Majorino.

Nei due mesi considerati (dicembre e gennaio), il presidente uscente Fontana ha pubblicato 588 post tra Facebook, Instagram e Twitter, con un engagement del 2,58%. Le performance migliori tra interazioni, numero di post, followers ed engagement, secondo lo studio sono proprio quelle di Fontana. Mentre Majorino è quello che ha maggiormente rafforzato la sua base social (+13,8%) e segna un alto numero di interazioni (382mila) e di engagement medio (8,21%), molto meglio dei 17mila followers e delle 129mila interazioni di Moratti nonostante, come si è detto, una spesa molto più alta.

Nessuno dei tre, infine, sta presidiando TikTok, il social network più in voga tra i giovanissimi. E nemmeno Mara Ghidorzi, candidata presidente di Unione Popolare, molto distaccata dagli altri per quanto riguarda la presenza generale sui social network con più di 1.200 followers in totale. "I candidati -- commenta Roberto Esposito, ceo di DeRev - hanno rinunciato in partenza all'elettorato più giovane. Tirarsi indietro, per paura o per fatica, è un messaggio molto chiaro su quello che si intende fare da eletti".