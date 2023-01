Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati del terzo polo (Azione e Italia Viva) per Letizia Moratti

La lista Azione-Italia Viva-Renew Europe, ovvero il terzo polo, appoggia Letizia Moratti alla presidenza di Regione Lombardia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. La lista, nella circoscrizione milanese, è guidata da Lisa Noja, ex deputata di Italia Viva, e da Carmine Pacente, consigliere comunale di Milano, recentemente passato ad Azione (era del Pd). In terza posizione i consiglieri regionali uscenti Elisabetta Strada (ex lista civica di Giorgio Gori, poi Lombardi Civici) e Gianmarco Senna (ex Lega).

Arriva dal Pd (è passato ad Azione qualche tempo fa) anche il consigliere di Bollate Eugenio Barlassina. Nutrita la pattuglia di under 30, come Francesco Ascioti, Filippo Campiotti e Chiara Gregoretti. Tra gli altri amministratori locali, l'ex consigliere milanese Carmine Abagnale e il consigliere di Abbiategrasso Andrea Sfondrini.

La lista: i candidati di Azione-Italia Viva a Milano

Lisa Noja

Carmine Pacente

Elisabetta Strada

Gianmarco Senna

Alessandra Angelelli

Carmine Abagnale

Paola Barbazza

Francesco Ascioti

Elena Bosciano

Eugenio Pietro Barlassina

Lucia Caridi

Filippo Campiotti

Margherita Carusi

Angelo Failla

Tiziana Demma

Federico Maisenti

Chiara Gregoretti

Massimo Marracci

Ghoufran Hajaraoui

Alberto Eraldo Martoglio

Simona Martelli

Giacomo Enrico Negro

Silvia Pugi

Matteo Piovani

Silvia Angela Quartieri

Andrea Sfondrini