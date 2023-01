Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati di Forza Italia

Sarà la deputata Cristina Rossello a guidare la lista di Forza Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, nella circoscrizione di Milano. Il partito di Berlusconi ha perso però alcuni 'pezzi' significativi, come l'ex assessore regionale Alan Rizzi, passato al photofinish alla Lega, facendo arrabbiare non poco i vertici locali che hanno parlato di tradimento. Qualche settimana fa, aveva abbandonato Forza Italia Marco Bestetti, già coordinatore dei giovani azzurri a livello nazionale. Si candiderà in Fratelli d'ITalia.

Restano invece il capogruppo uscente al Pirellone Gianluca Comazzi, secondo in lista, e Giulio Gallera, già assessore al welfare in Regione. Si ricandida anche l'altro consigliere uscente in Regione Fabio Altitonante. Tra i candidati l'ex capogruppo a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale e diversi amministratori locali: l'assessora di Garbagnate Milanese Primavera Abate, la sindaca di Assago Lara Carano, l'assessora di Mediglia Vera Cocucci, l'ex sindaco di Cernusco sul Naviglio Daniele Cassamagnaghi, l'ex presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri, la consigliera di Bussero Milena Olini, l'assessora di Rozzano Lucia Galeone.

La lista: i candidati di Forza Italia a Milano

Cristina Rossello

Gianluca Comazzi

Primavera Abate

Fabio Altitonante

Brunella Bettinelli

Giulio Gallera

Lara Carano

Giacomo Albanese

Vera Cocucci

Daniele Cassamagnaghi

Chiara Ferrario

Fabrizio De Pasquale

Lucia Galeone

Giuseppe Lardieri

Anna Daniela Gesualdo

Antonio Lo Conte

Tiziana Iafelice

Andrea Maniscalco

Stefania Lorusso

Marco Oreste Marelli

Rita Milano

Marco Ettore Mazzoni

Milena Olini

Andrea Santorino

Pierluigi Sarzi Amadè