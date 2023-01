Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati della Lista civica Moratti Presidente

Prende molto dal centrodestra, la lista civica "Letizia Moratti Presidente", che (insieme al terzo polo, cioè alla lista Azione-Italia Viva) sosterrà la candidatura a governatore della Lombardia di Letizia Moratti (ex sindaco di Milano ed ex vice presidente della Regione) alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

"Ho deciso di candidarmi per rendere la Regione più equa, più sicura, più competitiva", ha detto Moratti domenica presentando i candidati e dichiarando che i sondaggi la danno al 30 per cento: "Per farla essere un punto di riferimento assoluto per salute, lavoro e qualità della vita. E quando ho deciso di candidarmi ho subito saputo che l’avrei dovuto fare affiancata da una lista civica che mi rappresentasse, che rappresentasse la mia idea di governo regionale e di Lombardia. Con i miei compagni di viaggio, allora, ci siamo dati un obiettivo, un motto che poi è divenuto progetto realizzato: tutta la Lombardia in una lista civica".

A Milano i capolista sono i consiglieri regionali uscenti Manfredi Palmeri (ex centrodestra), Monica Forte (ex Movimento 5 Stelle) e Fiorello Cortiana (in passato parlamentare dei Verdi). Nella 'numerosa' pattuglia di ex centrodestra, troviamo Valentina Aprea (ex deputata di Forza Italia), Gianfranco Baldassarre (ex consigliere milanese di Forza Italia), Davide Boni (ex Lega) e Marco Tizzoni (ex Lista Maroni, ne abbiamo già parlato). Anche in altre province diversi candidati provengono dal centrodestra. E' il caso, per esempio, dei capolista a Varese e Monza, rispettivamente Luca Ferrazzi (ex An e Lista Maroni) e Martina Sassoli (ex Forza Italia).

I candidati della Lista Moratti a Milano

Manfredi Palmeri

Monica Forte

Fiorello Cortiana

Valentina Aprea

Carmelo Avveduto

Gabriella Agostoni

Gianfranco Baldassarre

Daniela Bossi

Francesco Benvenuto

Ilaria Cova

Davide Boni

Elisabetta Genovese

Andrea Del Corno

Anna Giuliani

Giovanni Kirn

Manuela Guffanti

Gaetano Lo Presti

Stefdania Mondatore

Luca Puleo

Adriana Pozzi

Aldo Scialino

Leka Vasenka

Nicola Spadafora

Lucia Sciarrino

Marco Tizzoni

Maria Grazia Vitiello