Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati del Partito democratico

Sarà Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate, a guidare la lista del Pd in Città metropolitana di Milano per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Quattro i consiglieri uscenti milanesi ricandidati: Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza. Non ci sarà, invece, il capogruppo uscente Fabio Pizzul. Tra i nuovi ingressi in lista, la consigliera comunale milanese Diana De Marchi, gli ex parlamentari Paolo Cova ed Eugenio Comincini, il giornalista Maso Notarianni, l'ex consigliere comunale milanese David Gentili.

Tra gli altri candidati, diversi amministratori del territorio, come Simone Negri (sindaco di Cesano Boscone), Rosa Palone (assessora a Buccinasco), Lorenzo Pacini (assessore del Municipio 1 di Milano), Paolo Romano (assessore del Municipio 8 di Milano), Loredana Pastorino (consigliera a Sesto San Giovanni), Daniela Caputo (consigliera a Paderno Dugnano) e Claudia Bianchi (consigliera a Peschiera Borromeo).

In altre province lombarde spicca, come capolista a Brescia, il sindaco di quella città, Emilio Del Bono, dato per possibile candidato alla presidenza della Regione. Non c'è invece Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema, anche lei data per possibile candidata governatrice regionale. Il Pd sostiene il candidato presidente Pierfrancesco Majorino, attualmente eurodeputato, insieme all'Alleanza Verdi-Sinistra e al Movimento 5 Stelle. In coalizione ci sarà senz'altro anche una lista Majorino Presidente. In forse la partecipazione di +Europa.

Partito democratico: i candidati a Milano

Cosima Buccoliero

Pietro Bussolati

Paola Bocci

Carlo Borghetti

Maria detta Carmela Rozza

Fulvio Caselli

Claudia Bianchi

Eugenio Comincini

Daniela Caputo

Paolo Cova

Silvia Carabelli

David Gentili

Dhammika Chandrasekera

Angelo Melluso

Diana Alessandra De Marchi

Alfredo Simone Negri

Rosa Palone

Maso Notarianni

Loredana Pastorino

Lorenzo Pacini

Ester Maria Pungolino

Giuseppe Pignatiello

Manuela Sammarco

Paolo Romano

Sara Santagostino Pretina

Gianpiero Stabile