Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati di Alleanza Verdi-Sinistra

Si entra nel vivo delle fasi preparatorie delle elezioni regionali lombarde, che si terranno il 12 e 13 febbraio 2023. Trenta giorni prima dovranno essere depositate le liste e ci sono quelle che devono raccogliere le firme, come Verdi-Sinistra, mentre altre, essendo dirette emanazioni di gruppi costituiti in consiglio regionale, saranno esentate.

L'alleanza Verdi-Sinistra (insieme alle Reti civiche), che sostiene Pierfrancesco Majorino, ha presentato le liste provinciali. In quella milanese i capolista sono Daniela Padoan e Aldo Guastafierro. La prima è scrittrice e giornalista, direttrice della collana 'Lupicattivi' di Castelvecchi Editore. Nel 2014 si è candidata alle elezioni europee per L'Altra Europa con Tsipras e, nel 2019, per La Sinistra. Il secondo è insegnante d'informatica e co-portavoce regionale di Europa Verde.

In lista anche Onorio Rosati, già segretario della Camera del Lavoro di Milano, consigliere regionale del Pd dal 2013 al 2018 e candidato presidente di Regione Lombardia per Liberi e Uguali nel 2018; Dario Balotta, ex segretario regionale di Legambiente e responsabile trasporti di Europa Verde; e Daniele Farina, leader del centro sociale Leoncavallo e deputato per Rifondazione Comunista (2006-2008) e Sinistra Ecologia e Libertà (2013-2018).

"Abbiamo raggiunto un equilibrio tra le personalità di Sinistra Italiana ed Europa Verde e abbiamo incluso candidati provenienti dalla società civile e dalle reti civiche. Il nostro accordo regionale in Lombardia è saldo e ci permetterà di presentare un programma valido e alternativo per i cittadini lombardi", commentano Paolo Matteucci, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, co-portavoci regionali di Europa Verde.

Alleanza Verdi-Sinistra: i candidati a Milano

Padoan Daniela

Guastafierro Aldo

Soldatesca Silvia Ilaria

Rosati Onorio

Balduini Assunta Volumnia Elisabetta

Balotta Dario

Balestri Iris

Colombo Roberto

Comelli Angela (civica)

Dal Toso Marco Sereno

Dell’Oca Chiara (indipendente)

Della Rovere Roberto (civico)

Lugarini Anna Chiara (indipendente)

Durante Daniele (civico)

Mapelli Claudia

Farina Daniele

Mezzatesta Giovanna Rita

Fortinguerra Francesco

Pezzoni Nausica (indipendente)

Lucci Giovanni Junior

Scarano Elisa

Maestroni Sergio Romeo (civico)

Taldone Sara

Marino Felice

Vecchi Laura

Schettino Diego