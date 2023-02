Attilio Fontana, il nuovo 'vecchio' presidente lombardo che ha battuto tutti (anche il covid)

Era il 26 febbraio 2020. Il governatore di regione Lombardia, una regione sull'orlo di un precipizio chiamato covid, andava in diretta Facebook ad annunciare che una sua collaboratrice era positiva e che per questo si sarebbe messo in auto isolamento. Nel farlo, con un gesto un po' goffo ma tragicamente premonitore, indossava una mascherina che per un attimo gli copriva tutto il viso. Quel governatore era Attilio Fontana, l'uomo che da oggi - lunedì 13 febbraio - sarà di nuovo governatore per i prossimi cinque anni.

Il nuovo "vecchio" presidente lombardo ha infatti stravinto le elezioni regionali, ma è riuscito soprattutto nel miracolo di battere tutti i problemi e i guai, compresi quelli con la giustizia. Da quel 26 febbraio 2020, infatti, di acqua sotto i ponti ne è passata, con tre lunghissimi anni fatti di polemiche, aule di tribunali, lotte intestine al centrodestra.

La gestione, a tratti claudicante, dell'emergenza covid avrebbe infatti potuto scalfire le certezze di Attilio Fontana, che invece ha superato abilmente la prova. Ha fatto dimenticare la mancata zona rossa di Alzano e Nembro, la zona rossa sopportata dai lombardi per un errore nel calcolo dell'Rt - "forse non è colpa di nessuno", disse lui stesso dopo che per 48 ore il Pirellone aveva accusato chiunque -, ha fatto dimenticare il "caso camici" e quel versamento prima negato e poi riconosciuto a suo cognato Andrea Dini per una fornitura agli ospedali lombardi, che però era stata spacciata per donazione.

Ma non solo. Perché Fontana è riuscito a sconfiggere anche Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, la donna che lui stesso aveva chiamato al Welfare a inizio 2021 al posto di quel Giulio Gallera la cui immagine era ormai stata macchiata da gaffe continue e pasticci. Pare - almeno così ha detto a più riprese l'ex sindaco di Milano - che le avessero promesso che il passo successivo sarebbe stata la corsa a presidente con il centrodestra. E invece no. Perché il governatore, superati tutti i potenziali guai giudiziari, si è ripreso il titolo di candidato di tutto il centrodestra e al termine di una sanguinosa lotta interna con l'ex amica, ha costretto lady Moratti a scendere in campo con il Terzo Polo. E alla fine ha vinto proprio l'inquilino del Pirellone.

Avvocato, padre di tre figli - Maria Cristina, Giovanni e Marzia - e varesotto, vero feudo leghista, il governatore è un nome storico del Carroccio. Sindaco di Varese dal 31 maggio 2006 al 21 giugno 2016, sindaco di Induno Olona dal 7 maggio 1995 al 13 giugno 1999 e presidente del consiglio regionale della Lombardia dal 2000 al 2006, si è seduto per la prima volta sullo scranno più importanto del Pirellone il 4 marzo del 2018, battendo Giorgio Gori e succedendo all'amico Bobo Maroni. Ora per cinque anni quel posto sarà ancora suo. Dell'uomo che ha battuto i guai e gli (ex) amici, Letizia Fontana compresa.