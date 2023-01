Claudio Chiappucci si candida con Letizia Moratti

Le fila dei grandi sportivi al Pirellone potrebbero rimpolparsi. Dopo la sciatrice Lara Magoni (assessore regionale al Turismo in carica) e il canoista e olimpionico Antonio Rossi (ex assessore allo Sport), anche Claudio Chiappucci si candida. Varesotto, 59 anni, si è inserito nella circoscrizione Monza e Brianza con la lista Letizia Moratti presidente.

La carriera di Chiappucci

Soprannominato 'El Diablo' (celebre il tifoso che, vestito da diavolo, lo inseguiva sui passi alpini, ndr), ha sfiorato nella prima metà degli anni Novanta la vittoria al Tour e al Giro d'Italia, salendo sul podio per ben 6 volte, tra secondi e terzi posti. Era uno scalatore puro: memorabile una tappa con arrivo al Sestriere dove staccò Indurain con una lunghissima fuga. Vinse anche una Milano-Sanremo e arrivò secondo ai Mondiali su strada del 1994. Qualche anno fa ebbe una seconda giovinezza mediatica partecipando all'Isola dei famosi, arrivando alla puntata finale nel 2006.

L'annuncio della sua candidatura è stato dato dal capolista milanese Manfredi Palmeri. "Oltre a continuare a praticare il ciclismo, lo racconta. I suoi recenti interventi sulla sicurezza stradale e sul valore dello sport per i giovani costituiscono testimonianze di concreta traduzione del nostro programma elettorale", ha detto Palmeri.

"Anche a Monza e Brianza abbiamo quindi una lista molto competitiva, guidata da amministratori come gli apprezzati Martina Sassoli e Pietro Zanantoni, che hanno ottenuto ottimi risultati nei loro territori, non solo come consiglieri ma anche come assessore e sindaco. Pure da quel territorio, a maggior ragione adesso con l'inserimento di Claudio Chiappucci, arriveranno soddisfazioni per la nostra lista", ha concluso Palmeri.