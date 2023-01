Elezioni regionali in Lombardia 2023: tutte le liste e i candidati

Dodici le liste, quattro i candidati presidenti. Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Contemporaneamente si voterà per le elezioni regionali anche in Lazio.

Elezioni regionali: come si vota

Presidente della Regione e consiglio regionale sono eletti insieme, in un unico turno elettorale, con una sola scheda, sulla quale sono riportate le coalizioni regionali (con i nomi dei candidati alla presidenza) e le liste provinciali che li sostengono. Il turno è unico e diventa presidente il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. Non è in alcun modo previsto il ballottaggio. Al presidente eletto viene attribuito un premio di maggioranza di almeno il 55 per cento dei seggi.

Se si vota per una lista, il voto è automaticamente attribuito al candidato presidente sostenuto da quella lista. Viceversa (voto solo al candidato presidente) non è possibile attribuire il voto automaticamente ad una delle liste a sostegno. Oltre a votare per una lista, l'elettore può scegliere uno o due candidati al consiglio comunale di quella lista, scrivendo i cognomi sulle apposite righe a fianco del simbolo. Ma attenzione: se si scrivono due cognomi, devono essere di sesso diverso. E' infine ammesso il voto disgiunto, ovvero si può votare per un candidato presidente e per una lista che ne sostiene un altro.

Per riassumere, ciascun elettore può, a sua scelta:

votare per un candidato alla carica di presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;

votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto voto disgiunto);

votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione a essa collegato.

I candidati alla presidenza e le liste a sostegno

Sono quattro i candidati alla presidenza di Regione Lombardia. Il primo è il governatore uscente Attilio Fontana, della Lega, sostenuto da tutto il centrodestra con cinque liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista civica Fontana Presidente e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi. A sfidarlo Letizia Moratti, sua ex vice (e assessora al welfare), ora sostenuta da una lista civica e dal cosiddetto terzo polo (Azione e Italia Viva). E poi Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Partito democratico, sostenuto dal centrosinistra con quattro liste: Pd, Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presidente e Movimento 5 Stelle. Infine, Mara Ghidorzi si candida alla presidenza ed è sostenuta da Unione Popolare, ovvero la sinistra radicale: la lista è formata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema e altri soggetti.

Segue: tutti i candidati presidenti e le liste