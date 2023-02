Regionali, Ghidorzi (Unione Popolare) contro l'Annunziata: "Farò esposto all'Agcom"

Non è stata invitata nello studio di 'Mezz'ora in più', su Rai Tre, e sta valutando di fare un esposto all'Agcom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È Mara Ghidorzi, candidata presidente alla Regione Lombardia per la lista Unione Popolare. "Quello andato in onda è stato un cattivo spettacolo dell'informazione pubblica", ha commentato intervistata dall'Adnkronos.

Alla trasmissione, condotta da Lucia Annunziata, erano presenti appena due dei quattro candidati alla presidenza: Letizia Moratti (lista civica e Terzo Polo) e Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e Movimento 5 Stelle). Il governatore uscente, candidato per il centrodestra, Attilio Fontana, aveva già annunciato che non avrebbe partecipato, preferendo limitarsi ai due dibattiti "previsti per legge" (su Rai Tre regionale).

"Pensavo che, almeno come minimo sindacale, avrebbero detto che sono quattro i candidati in Lombardia, invece Annunziata ha esordito parlando di tre candidati e dicendo che uno, Fontana, non c'era, ma che era stato invitato e che loro, quindi, rispettavano l'Agcom", afferma Ghidorzi, a cui è stato riservato soltanto lo spazio di "una video intervista di meno di un minuto".