Elezioni regionali, il primo confronto tv tra i quattro candidati

Primo confronto a quattro in tv in vista delle elezioni regionali della Lombardia, che si terranno il 12 e 13 febbraio. Davanti alle telecamere del Tgr si sono alternati il governatore uscente Attilio Fontana (Lega, centrodestra), l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), Letizia Moratti (già vice di Fontana, candidata del terzo polo e di una lista civica) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Lo stesso Tgr trasmetterà il secondo confronto il 10 febbraio.

Il dibattito si è concentrato su vari temi, tra cui la sanità (che rappresenta la maggior parte delle spese della Regione), le olimpiadi invernali del 2026, i fondi per la cultura, il sostegno alle imprese e il trasporto pubblico locale, il tema che ha maggiormente 'scaldato' i partecipanti. Majorino in particolare ha 'stuzzicato' i rivali di centrodestra e centro, affermando che "Moratti e Fontana parlano di realizzare le infrastrutture su ferro in questa Regione e non hanno fatto niente quando hanno governato".

Se Moratti ha replicato di essersi concentrata sull'ambito sanitario, cioè sulla sua delega, Fontana ha risposto che, a non intervenire, è stata Rfi, società "che fa riferimento a Ferrovie dello Stato".