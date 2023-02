Come sarà il nuovo consiglio regionale

Anche se la coalizione che guiderà la Regione Lombardia nei prossimi cinque anni non cambierà, rispetto a quella uscente, dopo la schiacciante vittoria di Attilio Fontana riconfermato governatore, all'interno del centrodestra saranno sovvertiti i rapporti di forza. E non è una sorpresa: già alle politiche di settembre 2022, Fratelli d'Italia (anche in Lombardia) era diventato il primo partito di centrodestra, soppiantando la Lega, che invece nel 2018 era diventata, a sua volta, primo partito di coalizione a discapito di Forza Italia.

Dunque si appresta ad entrare al Pirellone una schiera numerosa di esponenti del partito di Giorgia Meloni, mentre molti leghisti resteranno a casa. Lo stesso accadrà a Palazzo Lombardia, sede della giunta, con almeno 8 o 9 assessori (su 15) targati Fdi, come ha già messo in chiaro la ministra del turismo Daniela Santanché. Nel 2018, anche qui, rapporti di forza invertiti. Vediamo allora chi entrerà (sicuramente o probabilmente) al Pirellone dalla circoscrizione milanese. È al momento ancora presto per i risultati definitivi, ma qualche candidato può già cantare vittoria.

Centrodestra

Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione anche nella circoscrizione di Milano (e della Città metropolitana milanese). Ottiene, secondo i primi calcoli, 22 consiglieri in totale e 6 a Milano. Con due assessori, si arriva ai primi otto. Christian Garavaglia fa il pieno di preferenze, con oltre 10mila voti personali, ed è una new entry. La prima volta venne candidato nel 2000, ma era molto giovane. Nel frattempo è stato un apprezzato sindaco a Turbigo, nel Magentino, e da lì ha raccolto moltissimi consensi. Data la sua esperienza amministrativa, potrebbe essere nominato assessore nella giunta di Fontana. Distaccato, ma comunque oltre le 7mila preferenze, un altro ex sindaco, stavolta di Paderno Dugnano: Marco Alparone, già in consiglio regionale in passato. Terzo per preferenze, e terzo ex sindaco, consigliere regionale uscente, è Franco Lucente, anche lui in 'predicato' per un assessorato. Il quarto è Vittorio Feltri, giornalista e capolista. Seguono tre consiglieri comunali di Milano: Chiara Valcepina, Matteo Forte (ex centrista) e Marco Bestetti (ex Forza Italia). Poi Maira Cacucci, assessora a Rozzano.

Deludono Enrico Marcora, consigliere comunale milanese che resta indietro (ma non troppo) e Silvia Maullu, figlia del deputato Stefano, ma del resto era alla sua prima esperienza elettorale. Molto in basso il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, figlio dell'oncologo Umberto, con un passato nel Pd, e Laura Molteni, ex deputata della Lega passata di recente a Fdi. In basso anche il filosofo Stefano Zecchi.

La Lega, a Milano e Città metropolitana, è lontana dai 6 consiglieri eletti nel 2018. Ora ne avrà 2, secondo i calcoli dei resti aggiornati a lunedì sera (e 14 in totale). Sarebbero i due uscenti Silvia Scurati e Riccardo Pase. La terza posizione, che pare però ininfluente, è 'contesa' tra il consigliere milanese Pietro Marrapodi e l'ex deputato Jari Colla. Solo quinta Deborah Giovanati, su cui l'entourage di Salvini puntava parecchio, e soltanto sesto Alan Rizzi, assessore uscente alla casa, neo acquisto leghista (era di Forza Italia). Deludono, a metà classifica, l'uscente Simone Giudici e l'assessore alla cultura Stefano Bruno Galli.

E veniamo a Forza Italia. Il partito di Berlusconi avrà 6 consiglieri al Pirellone di cui uno da Milano: sarebbe riconfermato Gianluca Comazzi, dunque nulla da fare per il secondo, Giulio Gallera, che però rientrerebbe in caso di nomina di Comazzi ad assessore. Ma in giunta Forza Italia non avrà tanto spazio, e Simona Tironi da Brescia (con 8mila preferenze personali) è sicuramente avvantaggiata. Buono, fuori Milano, anche il risultato del chirurgo Ruggero Invernizzi, a Pavia. Si vedrà.

Nella lista Fontana Presidente (5 consiglieri totali) è un 'trionfo' del presidente dell'ordine degli avvocati, Carmelo Ferraro, che sarà l'unico eletto a Milano. Non brillante l'ex sindaca di Magenta Chiara Calati, meno di 500 preferenze, così come Luca Degani, avvocato e presidente autosospeso dell'Uneba, che raccoglie le Rsa. Cattolico 'di sinistra' per estrazione, ha fatto molto rumore nell'ambiente la sua candidatura con Fontana, che nessuno si aspettava visto che, oltretutto, durante la pandemia covid non era stato tenero con l'amministrazione regionale.

Per Noi Moderati, infine, l'eletto milanese (e unico in Lombardia), con quasi 900 preferenze, è il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi: se si dimettesse, è pronto a subentrargli il medico di medicina generale Nicolas Gallizzi. Nulla da fare per l'assessore uscente all'ambiente Raffaele Cattaneo, che era candidato a Varese: ma probabilmente sarà riconfermato in giunta.

Centrosinistra

Si leccano le ferite per la netta sconfitta nel centrosinistra. E si fanno i conteggi per capire quanti (pochi) consiglieri verranno eletti. Il Partito democratico, che ha aumentato a Milano e Città metropolitana la sua percentuale dal 20 a quasi il 25% in cinque anni, dovrebbe eleggere qui 6 consiglieri sui 17 totali. Paolo Romano, leader dei giovani del Pd lombardo, sfiora 9mila preferenze ed entra al Pirellone insieme agli uscenti Carlo Borghetti e Pietro Bussolati. Quarto, con un ottimo risultato personale, Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone. Quinta è Carmela Rozza, altra uscente come Paola Bocci, sesta. Restano fuori l'assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini e la sindaca di Settimo Milanese Sara Santagostino. Non ce la fa nemmeno Diana De Marchi, consigliera a Milano, così come niente da fare nemmeno per l'ex consigliere di Palazzo Marino David Gentili, noto per il suo impegno contro le mafie, e Rosa Palone, vicesindaca di Buccinasco.

La lista civica di Majorino premia Michela Palestra, sindaca di Arese e vicesindaca metropolitana, che viaggia sulle 4mila preferenze personali. Poco distante Luca Paladini, leader dei Sentinelli. Saranno loro due gli unici consiglieri regionali della lista. Dunque resta fuori Michele Usuelli, consigliere uscente di +Europa/Radicali ricandidato nella civica dopo che +Europa ha deciso di non presentarsi. Con oltre 2.500 preferenze, ha vinto la battaglia al fotofinish per il terzo posto col consigliere milanese civico Mauro Orso, ma è una vittoria amara. Soltanto quinto il direttore del Galeazzi Fabrizio Pregliasco e soltanto sesto Enrico Fedrighini, storico ambientalista, consigliere a Milano. Ottava, ma per lei non è un cattivo risultato, la tesoriera nazionale di Radicali Italiani Giulia Crivellini.

Il Movimento 5 Stelle uscirà ridimensionato dalla tornata elettorale. Aveva il 17% dei voti nel 2018, scesi ora al 4%, che significano 3 consiglieri regionali di cui uno a Milano e Città metropolitana, dove sarà rieletto Nicola Di Marco. Resta fuori la giornalista e avvocata Paola Pizzighini. Ce la farà Onorio Rosati per l'Alleanza Verdi-Sinistra: nel 2018 era candidato presidente di Liberi e Uguali e non entrò in consiglio. Con lui entra la scrittrice e attivista Daniela Padoan. L'Avs elegge in tutto soltanto loro due.

Terzo Polo

Quattro in totale i consiglieri per la Lista Moratti Presidente: due arrivano da Milano e Città metropolitana, e sono Manfredi Palmeri e Marco Tizzoni. A metà finisce Davide Boni, ex leghista uscito da anni dal Carroccio in polemica con la linea 'nazionale' di Salvini. Un eletto (a Milano e Città metropolitana), su tre totali, per Azione-Italia Viva, e sarà Lisa Noja (di Iv), ex deputata e ora consigliera comunale a Milano. La spunta sul 29enne ingegnere Filippo Campiotti e sul consigliere milanese di Azione Carmine Pacente. Solo quarta Elisabetta Strada, consigliera regionale uscente civica. Ed è sesto un altro uscente, Gianmarco Senna, proveniente dalla Lega e passato a Italia Viva, superato da Filippo Ascioti di Azione.