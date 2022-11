Elezioni regionali, ecco la mossa di Cottarelli

Non è ancora chiaro se Carlo Cottarelli sarà il candidato del Pd per le elezioni regionali della Lombardia. La situazione si fa sempre più tesa col passare delle ore. E l'economista sembra essere sull'orlo di declinare l'offerta.

"Non voglio aspettare per sempre. Farò ancora delle chiacchierate, anche questo pomeriggio, con persone di cui mi fido per decidere se nell'attuale situazione c'è la possibilità di avere una coalizione sufficientemente ampia. Quando ho il quadro completo della situazione dirò qual è la mia posizione. E non c'è da aspettare molto". Lo ha detto il senatore del Dem, Carlo Cottarelli, su La 7 a Tagadà, parlando della possibilità di una candidatura in ticket con Letizia Moratti, ipotesi avanzata da Carlo Calenda.

"Cercherò di capire se c'è una coalizione sufficinetemente ampia. Se c'è un programma che può essere condiviso posso considerare di candidarmi. Sono qui, attendo" rimarca. "Prima di fare il politico pensavo fosse per dire che di programmi non si parla mai. Invece è così. Per me bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo" e capire cosa si vuole fare in un mandato, prima di scegliere il candidato da sostenere.

Nel frattempo la ricandidatura del governatore Attilio Fontana sembra praticamente ufficiale. Nella giornata di martedì 8 novembre la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e Ministro del turismo Daniela Santanchè ha dichiarato di aver chiesto un incontro agli alleati del centrodestra per ufficializzare la candidatura di Fontana. "- "Abbiamo sempre detto che abbiamo grande stima per il Presidente Fontana per quello che ha fatto e come si è comportato. Ho semplicemente chiesto da coordinatrice regionale che ci fosse un incontro con tutte le forze degli alleati per poter ufficializzare la candidatura. Questo incontro, spero, nel fine settimana ci sarà sicuramente", ha detto la ministra a margine della sua visita a Eicma.