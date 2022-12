È stata fissata la data delle elezioni regionali in Lombardia

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio in Lombardia si voterà per le elezioni regionali. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 9 dicembre approvando un decreto (proposto dal Viminale) che estende il termine delle operazioni fino a lunedì alle 15. La misura si applicherà per la prima volta per le elezioni regionali che si svolgeranno in Lombardia e nel Lazio.

La misura, secondo quanto trapelato, è stata decisa per contrastare l'astensionismo. Alle elezioni politiche di settembre si era votato un solo giorno, il 25 settembre.

Per il momento sono tre i candidati alla carica di presidente della Lombardia: l'attuale governatore della Lega Attilio Fontana (sostenuto dal centrodestra), Pierfrancesco Majorino del Partito democratico e Letizia Moratti, candidata del terzo polo. Altri candidati, tuttavia, potrebbero presentarsi nelle prossime ore. Nella giornata di venerdì 9 dicembre tre consiglieri della Lega - Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti - hanno lasciato il patito di Salvini per fondare un gruppo autonomo ispirato alla Lega delle origini, quella autonomista.