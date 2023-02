L'ex leghista candidato con Letizia Moratti che vuole "trasporti gratis per tutti i lombardi"

Il trasporto locale? "Deve essere gratuito per tutti i lombardi". Così l'ex leghista Davide Boni, già presidente del consiglio regionale e assessore, che ha da tempo lasciato il Carroccio in polemica con la nuova linea 'nazionale' del partito e ora si candida al consiglio regionale della Lombardia nella lista civica di Letizia Moratti, commentando la decisione del Comune di Milano di vendere le azioni della M4.

"Che il trasporto sia una voce importante dei bilanci degli enti locali è cosa nota ed è giusto così", spiega Boni: "Assicurare una buona rete di trasporti ai cittadini è un'operazione della massima importanza. Il trasporto pubblico locale costa e, per sostenere quei costi, ci vuole una programmazione seria e una visione di lungo periodo". Il problema della M4, secondo Boni, è che i costi sono lievitati parecchio rispetto alle previsioni, dunque Palazzo Marino correrebbe ai ripari liberandosi di parte delle azioni.

"Io sono per la collaborazione tra il pubblico, che deve garantire il servizio, e il privato, che deve garantire l'utile, ma sono soprattutto dalla parte dei cittadini, che non possono sempre sborsare fiumi di quattrini per colpa di amministratori locali incapaci", ha detto l'ex leghista, riservando poi una stoccata finale a Salvini, leader della Lega e ora anche ministro delle infrastrutture. "Il ministro ha dichiarato che ci sono regioni come la Lombardia che offrono servizi ai cittadini ma non hanno contributi corrispondenti al servizio e quindi ai costi. Se ne accorge adesso? A tre giorni dalle elezioni regionali?".