Affluenza al 30% per le Regionali: in forte calo

Rispetto al voto del 2018, l'affluenza in Lombardia è in forte calo. Alle 23 di domenica 12 febbraio a esprimere la propria preferenza alle urne era stato il 31,78% dei lombardi: per le scorse Regionali alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva già votato il 73,11%.

I dati dell'affluenza nei 1.882 comuni al voto per le elezioni regionali in Lombardia, ma anche nel Lazio, evidenziano un forte calo della partecipazione. Nel 2018, tuttavia, era prevista una sola giornata per votare; quest'anno invece i seggi rimarranno aperti anche lunedì 13 febbraio, dalle 7 fino alle 15.

Lievemente più alto, rispetto al resto della Lombardia, il dato sull'affluenza a Milano, pari al 32,05% (contro il 72,02). Nel Lazio l'affluenza è stata ancora più bassa rispetto alla Lombardia: sempre alle 23 di domenica aveva votato solo il 26,28% degli aventi diritto (contro il 66,55% del 2018).