Prima la Lega, poi Fontana: "Il candidato governatore sono io"

"Il candidato della Lega sono io". Lo ha ribadito (ed è l'ennesima volta) il presidente della Lombardia Attilio Fontana, nel pomeriggio di venerdì, a chi gli chiedeva delle dichiarazioni rilasciate dalla sua vice Letizia Moratti, la quale a 'Otto e mezzo', giovedì sera, aveva confermato la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione per il 2023.

Già la Lega, in mattinata, aveva confermato la ricandidatura di Fontana alla presidenza. "Non posso sapere quello che sta pensando la vice presidente Moratti, va chiesto a lei", ha aggiunto Fontana, sottolineando che i due non hanno mai parlato della questione della candidatura a governatore.

"Squadra che vince non si cambia, il candidato del centrodestra è Fontana", aveva commentato la Lega in mattinata. Dal mese di luglio, i due si 'stuzzicano' a distanza sul tema di chi sarà il candidato a governare la Lombardia nel prossimo quinquennio. Un sondaggio reso noto all'inizio di agosto aveve rivelato che la Moratti avrebbe avuto maggiore successo di Fontana nelle varie combinazioni contro gli avversari.