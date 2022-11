"Moratti dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni", ha detto Fontana

Cresce la tensione tra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e la sua ex vice (anche lei in lizza per il ruolo di presidente della regione). "Credo che Letizia Moratti dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi", ha risposto così Fontana alla dichiarazione dell'ex sindaca di Milano, secondo cui la Lombardia non è più il motore trainante del Paese.

"A me sembra che la Lombardia sia ancora più di prima il motore e il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri", ha aggiunto Fontana. E comunque "non credo che bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell'occupazione e i numeri dell'attrattività. Basta vedere i progetti e le iniziative".

L'addio al centrodestra di Moratti era arrivato dopo il reintegro dei medici nova deciso dal governo. "Una cosa che è successa improvvisamente nello spazio di poche ore, mi stupisco - ha commentato Fontana -. Forse avremmo dovuto fare un confronto su questo argomento - ha concluso Fontana - e spiegare come comunque la cosa fosse un'anticipazione di un provvedimento che era stato già approvato dal governo Draghi e che si trattava di un numero assolutamente limitato di operatori".