Fontana: "Vittoria di una squadra coesa. Smettiamo di delegittimare la politica"

È raggiante, Attilio Fontana, dopo la netta vittoria su Pierfrancesco Majorino (e Letizia Moratti) alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. A scrutini ancora aperti, la coalizione di centrodestra in Lombardia veleggia oltre il 50% e, sebbene il suo partito (la Lega) sia ora il secondo della coalizione, a vantaggio di Fratelli d'Italia, c'è da festeggiare. Dopo avere atteso l'esito alla sede della Lega in via Bellerio, nel pomeriggio di lunedì Fontana è arrivato al Pirellone e ha tenuto una conferenza stampa per commentare i risultati.

"Una scelta a favore della mia persona e soprattutto della proposta del centrodestra", ha affermato Fontana: "Una vittoria di squadra portata avanti in maniera coesa". Inevitabile parlare dell'astensionismo: l'affluenza poco oltre il 40% è di gran lunga il risultato più basso alle elezioni regionali lombarde. "Si devono fare riflessioni", ha detto Fontana, ma "bisogna smettere di delegittimare la politica. Di questo siamo tutti responsabili, la politica deve ricominciare ad essere valutata per il ruolo che deve rivestire all'interno di una democrazia".

Riguardo alla Lega, il governatore ha commentato che il risultato del suo partito "mi fa molto piacere. È la dimostrazione che il radicamento sul territorio riesce sempre a pagare. C'erano persone che avevano dimostrato in passato di saper svolgere il ruolo di buoni amministratori".