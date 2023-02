Giovanni Storti si schiera con Majorino

Si è schierato con il Pd Giovanni Storti, attore del trio "Aldo, Giovanni e Giacomo". Attraverso un video pubblicato sui social nella mattinata di giovedì 2 febbraio il comico ha dato il suo appoggio a Majorino: "Se vogliamo meno arroganza, meno incuria, più attenzione al sociale, al lavoro, all'ambiente, più sinergia con Milano (votiamo, ndr) Pierfrancesco Majorino", afferma e "comunque io continuerò a tirargli la giacca".

l video è stato rilanciato dallo stesso Majorino sui suoi profili social. "Condivido con voi questo bel video che mi è arrivato da Giovanni Storti. Da Presidente avrò una bella squadra di donne e uomini che insieme a me si metteranno al servizio della Lombardia. Ma non saremo mai soli, il cambiamento andrà costruito sempre insieme alle persone", ha scritto il candidato.

Nel frattempo manca sempre meno alle elezioni del 11 e 12 febbraio. L'attuale governatore, Attilio Fontana, è sicuro del modello Lombardia: "Non credo sia necessario andare a copiare da altri un modello che in Lombardia sta funzionando molto bene", ha chiosato a margine di un incontro organizzato da Confindustria Lombardia in vista delle elezioni, rispondendo alle parole del candidato del centrosinistra alla presidenza Pierfrancesco Majorino che ha indicato come modello l'Emilia Romagna guidata da Stefano Bonaccini.

"Mi permetto di dire che è il modello che viene ritenuto anche a livello internazionale il più attrattivo e il più capace di portare sviluppo e iniziative che arrivano da ogni parte del mondo. Quindi - ha proseguito Fontana - credo che non si debba copiare niente. Se ci sono delle cose che sono da vedere le guarderemo" ma "credo che noi ci affidiamo ad un modello Lombardo che ha funzionato e che ha fatto diventare grande questa ragione".