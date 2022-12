Lombardia, nascono i gruppi Moratti Presidente e Majorino Presidente

Tre consiglieri regionali del Partito Democratico hanno lasciato il gruppo per formarne un altro, dal nome 'Patto Civico - Majorino Presidente'. Si tratta di Raffaele Straniero, Jacopo Scandella e Giuseppe Villani. Non è però un addio al Pd, da parte dei tre esponenti, bensì soltanto una scelta tecnica per presentare alle elezioni una lista civica, legata a Majorino, senza raccogliere le firme prescritte dalla legge elettorale.

Lo stesso si appresta a fare Manfredi Palmeri, unico consigliere del gruppo Lombardia Migliore (ex Energie per l'Italia): ufficializzerà il cambio di nome in Letizia Moratti Presidente. Anche in questo caso si tratta di una scelta tecnica per consentire la presentazione di una lista elettorale col nome della candidata a presidente per il terzo polo.

L'ufficializzazione delle denominazioni avverrà il 19 dicembre, con la seduta di consiglio regionale. In quella occasione verrà ufficializzato anche il nuovo gruppo Comitato del Nord, formato da quattro ex leghisti tra cui il milanese Max Bastoni.