Nasce il terzo polo anche in Lombardia: Senna lascia la Lega e i consiglieri diventano tre

Si costituisce il gruppo del terzo polo in consiglio regionale in Lombardia: avrà tre consiglieri. Uno di loro è una sorpresa: si tratta di Gianmarco Senna, finora della Lega, della quale rappresentava l'anima più "liberale". Senna consente al terzo polo di costituire un gruppo autonomo in Regione, e quindi di essere esentato dalla raccolta firme in vista delle elezioni regionali del 2023.

Era scontata invece la presenza di Niccolò Carretta, da tempo iscritto ad Azione. Nei giorni scorsi, Carretta aveva 'divorziato' (amichevolmente) da Michele Usuelli di +Europa: i due, infatti, nel corso del 2022 avevano costituito il gruppo +Europa/Azione, conseguentemente alla federazione tra i due partiti a livello nazionale che però si è rotta ad agosto. La terza consigliera, Elisabetta Strada, aveva annunciato sempre nei giorni scorsi che sarebbe confluita nel terzo polo.

Il nuovo gruppo verrà presentato ufficialmente giovedì 24 novembre. Oltre ai tre consiglieri parteciperanno due "pesi massimi" del terzo polo: il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. Il terzo polo sostiene la candidatura di Letizia Moratti a presidente della Regione Lombardia. Moratti sarà sostenuta anche da una lista civica (il nome più probabile sarà Lombardia Migliore) e dalla lista Letizia Moratti Presidente.