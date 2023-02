De Marchi (Pd): "La Lombardia non fa abbastanza per il lavoro"

È consigliera delegata al lavoro e alla formazione in Città metropolitana, nonché consigliera comunale di Milano per il Partito democratico. Diana De Marchi, insegnante di professione, si candida al consiglio regionale alle elezioni del 12 e 13 febbraio del 2023 nella lista del suo partito, il Pd, in sostegno al candidato presidente Pierfrancesco Majorino. "La Lombardia - dice a MilanoToday - deve recuperare un ruolo di programmazione nella formazione, ascoltare i territori e le loro vocazioni". E sulle donne una proposta concreta: "Creare percorsi per le vittime di violenza con quote dedicate nelle graduatorie regionali per le case popolari e percorsi di inserimento al lavoro".

Partiamo dalle voci di spesa che assorbono quasi tutto il bilancio regionale: sanità e trasporti. Quali sono le sue proposte?

"La sanità è da rivoluzionare. Il servizio sanitario deve diventare davvero pubblico e accessibile a tutti. E occorrerà risolvere la questione delle liste d'attesa, inaccettabile. Il tema sanitario è senz'altro una priorità, così come quello dei trasporti: oggi i treni sono insicuri e in ritardo, vengono soppresse troppe corse. La Regione deve assumersi le sue responsabilità, mentre ora se le rimpalla continuamente con Fs".

Una delle sue priorità, invece, quale sarà, se eletta in consiglio regionale?

"Di sicuro quella di creare percorsi per le donne vittime di violenza. Occorre implementare risorse economiche e agevolazioni per l'accesso alla casa, previste a Milano ma non nelle graduatorie regionali, perché per uscire dalla spirale della violenza servono due cose: lavoro e casa. Quindi quote agevolate per le graduatorie delle case popolari e percorsi di accesso facilitato per l'inserimento sul lavoro. Molte aziende fanno progetti sociali e le si può orientare su questo bisogno".

Com'è attualmente l'offerta formativa in Lombardia?

"Attualmente è inadeguata, perché non risponde alle esigenze del mercato del lavoro e non può quindi essere un volano dello sviluppo economico regionale. Occorre incrociare la formazione con l'innovazione in atto nel mondo del lavoro e, quindi, proporre corsi nuovi, ad esempio sulla digitalizzazione e la formazione ambientale, che vada incontro al nuovo mondo del lavoro, perché questa è la richiesta delle aziende".

La Lombardia è composta da molti territori diversi tra loro, con varie specificità. Secondo lei, oggi questo è riconosciuto e si lavora di conseguenza?

"Secondo me no. La Regione deve recuperare il ruolo di programmazione, riconoscendo le differenze tra i vari territori. Il rischio è che vi siano offerte di formazione obsolete, che non funzionano. Bisogna fare in modo che la Regione strutturi una rete di collaborazione coi territori. Faccio un esempio. Nell'Adda-Martesana hanno deciso di sviluppare i poli logistici. Bisogna tenerne conto e incrementare un tipo adeguato di formazione. Più in generale, va ascoltata la vocazione dei singoli territori e su questo basare i percorsi formativi".

Che cos'altro comporta la programmazione?

"Comporta la capacità di monitorare, in modo trasparente, i percorsi formativi, ad esempio pubblicando gli esiti occupazionali. Si deve iniziare a misurare l'offerta formativa, per vedere se è sufficiente e a quale occupazione porta, perché se, per esempio, le persone si inseriscono nel lavoro per poco tempo, c'è qualcosa che non funziona".

Nella Città metropolitana esiste un "patto per il lavoro". Si può fare anche in Regione?

"Certo, anzi, l'Emilia-Romagna ce l'ha. Dovremmo crearlo anche in Lombardia, principalmente per contrastare il lavoro povero e lo sfruttamento. A questo proposito dovremmo introdurre un salario minimo ed effettuare una verifica con i sindacati, le aziende e gli enti formativi per tenere il passo con l'innovazione e creare lavoro che valorizzi le persone. Basta con gli stage da 300 euro ripetuti continuamente".

La Regione ha la 'dote lavoro'. Che ne pensa? Quali altri sistemi per accompagnare le persone nel percorso di avvio al lavoro?

"Non è abbastanza. Con questa misura, a chi cerca lavoro mettono in mano dei soldi senza aiutarlo a capire come usarli. L'accompagnamento in questo percorso è importante: la persona deve sentirsi sostenuta e non preferire lavori precari. In Città metropolitana abbiamo notato che le persone faticano a venire nei centri per l'impiego, li considerano poco efficienti. Quindi noi ci siamo inventati lo sportello lavoro e, per la prima volta in Italia, un hub lavoro in un centro commerciale, a Cesano Boscone. Questo significa accompagnare nel percorso. Ed ancora, un tempo esisteva l'osservatorio sulla dispersione, che oggi non esiste più. Per tutto questo ci vuole una visione, una regia regionale tradotta in azione".

Una delle sue proposte è quella del piano anti-discriminazione. Ce ne parla?

"Ho basato la mia attività politica sui diritti. Qui si tratta di tutelare il diritto alla salute accessibile, al trasporto, alla casa. Attraverso i diritti si tiene coesa la società, riconoscendo la diversità senza creare ostacoli. La Lombardia deve essere la Regione dei diritti, che danno anche la possibilità di liberare energie e competenze e generare benessere per tutti".

Uno dei temi più ricorrenti nella sua attività politica è quello delle donne. Che cosa intende fare in Regione?

"Il tema delle donne si lega molto con quello del lavoro, anche perché dopo la pandemia covid abbiamo registrato numeri spaventosi di donne che hanno perso il lavoro. Per questo dobbiamo dare garanzie di occupazione, con obiettivi mirati, in modo da creare opportunità adatte alle competenze delle donne, che non siano stereotipate, favorendole nel collegamento con le aziende in ambito lavorativo. Ad esempio vanno applicate le premialità nazionali come la 'certificazione di parità' delle aziende, attraverso iniziative come l'asilo interno o la flessibilità degli orari. Poi dobbiamo abbattere i pregiudizi, perché le ragazze ormai vogliono fare scelte lavorative che prima erano considerate 'maschili'. Dentro Afol, ad esempio, abbiamo organizzato corsi ai formatori con tematiche transgender".

Il tema delle donne si lega anche ad uno dei capisaldi della politica regionale, la sanità, ad esempio sull'aborto. La situazione in Lombardia è spesso criticata per la mancata applicazione piena della Legge 194. Che cosa ne pensa?

"È grave che siano stati dimezzati i consultori pubblici e siano raddoppiati quelli privati. Uno dei primi impegni è quello di rendere piena applicazione alla Legge 194. Deve essere obbligatorio, per tutte le strutture che si occupano di maternità e ginecologia, avere almeno un medico non obiettore di coscienza. Questa deve essere la regola per il pubblico, così come per il privato accreditato. È poi un problema enorme la questione dei consultori pubblici dimezzati. La maternità consapevole, di cui parla la legge, presupporrebbe innanzitutto di finanziare la prevenzione e l'educazione sessuale nelle scuole. E di mettere le mediatrici culturali nei consultori. Infine, se si parla tanto di problemi economici, allora bisognerebbe aiutare davvero le donne che li hanno. Al di là che bisogna, in via prioritaria, essere libere di scegliere".