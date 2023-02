Noja (Azione-Italia Viva): "Con Moratti visione comune. E bisogna far funzionare le case di comunità"

Avvocata, ex deputata di Italia Viva, ex capogruppo del suo partito nella commissione affari sociali alla Camera, consigliera comunale di Milano dal 2021. Lisa Noja, 48 anni, si candida al consiglio regionale della Lombardia alle elezioni del 12 e 13 febbraio, come capolista della lista Azione-Italia Viva, che sostiene Letizia Moratti come candidata presidente. "Non c'è stata intesa per un candidato condiviso col Pd perché loro non hanno mai sciolto le loro ambiguità, e si capisce forse perché, visto che poi si sono alleati con i 5 Stelle, incompatibili con noi", dice a MilanoToday.

Partiamo dai contenuti. Ci può dire quali sono i punti qualificanti del suo programma, al di là di quello di Moratti?

"La Regione è l'ente a cui compete la regia e l'attuazione nel campo della sanità e della tutela delle persone fragili e vulnerabili. La ragione della mia candidatura al consiglio regionale parte proprio da qui, e deriva dalla mia precedente esperienza in Parlamento nella commissione affari sociali, che si occupa anche di sanità, e vice presidente della commissione d'inchiesta sulle comunità per minori. Mi focalizzerei sulle questioni legate alla cronicità e a chi ha malattie complesse, così come sul tema della tutela dei vulnerabili, in primo luogo le persone con disabilità. Sono stata relatrice della legge delega che poi verrà applicata nei territori. Del resto, oltre all'istruzione, per il Terzo Polo la sanità è uno dei due cardini del futuro del paese".

In concreto che cosa vorrebbe attuare o introdurre in Lombardia, una volta eletta?

"Due punti fondamentali. Il primo è quello delle case di comunità: va deciso quale funzione devono avere. Questo non è chiarito nemmeno a livello nazionale. Io credo che debbano essere luoghi di medicina di base per le cronicità, dove si svolge un lavoro d'équipe e non solo del medico di base, inclusa la parte socio-sanitaria, anche per le persone anziane. Si deve andare oltre il bisogno puramente medico. Per il momento, con le case di comunità stiamo costruendo le mura, ma bisognerà riempirle di funzioni, non possono essere ambulatori indifferenziati. Il secondo punto che mi preme è l'applicazione della legge appena approvata in Lombardia sull'autonomia delle persone con disabilità (che sancisce il principio per cui le persone con disabilità hanno il diritto di vivere una vita indipendente e di essere incluse nella comunità, n.d.r.), da raccordare con la legge delega sulle disabilità di cui sono stata relatrice in Parlamento, per ricomporre i servizi oggi frazionati anche per i fondi".

Il Terzo Polo sostiene la candidata presidente Letizia Moratti. Ma, a un certo punto, sembrava molto concreta l'ipotesi che si candidasse Carlo Cottarelli, neo senatore del Pd, col sostegno del centrosinistra e anche del Terzo Polo. Perché non si è arrivati a questa soluzione?

"Ricordo che, dal momento in cui Cottarelli ha espresso la sua disponibilità, dal Pd è arrivato un silenzio assordante per vari giorni. Il Pd era preso dal dibattito interno sul fare o non fare le primarie e, in quel momento, non aveva nemmeno chiarito il campo in cui voleva giocare rispetto ai 5 Stelle, una questione per noi fondamentale perché secondo noi vi è incompatibilità politica tra loro e il nostro progetto riformista, in Lombardia e in Italia. Non si è arrivati alla chiusura del cerchio perché il Pd non ha sciolto le sue ambiguità. Infatti abbiamo visto tutti che ha stretto l'alleanza con i 5 Stelle. Il loro silenzio ha impedito una candidatura unitaria".

Perché proprio Letizia Moratti, che proviene dal centrodestra e, fino al giorno prima, era la vice di Fontana? E perché molti ex centrodestra nelle liste che la sostengono?

"Questa è una fase storica in cui lo schema centrodestra-centrrosinistra non funziona più come un tempo. Sui temi più importanti per il futuro del nostro Paese, e non solo, sono dirimenti alcune questioni, come la posizione sui vaccini, che ha a che vedere con la visione dell'importanza del metodo scientifico e della solidarietà, oppure la posizione sulla guerra in Ucraina, che ancora investe il concetto di libertà e autodeterminazione. E poi il tema del welfare e della mancanza di lavoro, che non può essere risolta col reddito di cittadinanza. Su questi temi, chi come me viene da una storia diversa da quella di Moratti ha più possibilità di confronto concreto con lei che con i 5 Stelle. La domanda da farsi oggi non è da che storia veniamo (tra l'altro, Moratti è stata chiamata in Regione quasi come tecnica, per risolvere il disastro della campagna vaccinale), ma quali posizioni si hanno sui temi fondamentali.

Mi fa specie che sia posta spesso la domanda 'come si fa ad andare con Moratti' ma non sia altrettanto frequente chiedere al Pd come fa ad andare con i 5 Stelle che, per esempio, dice di chiudere i termovalorizzatori mentre il sindaco di Roma, del Pd, chiede che ne venga costruito uno nuovo. Il tema vero è che il collocamento politico non deve avere ambiguità sui temi che dicevo. Per il resto, la contrapposizione che va avanti in Lombardia da 25 anni ha portato alla situazione odierna, e mi spiace che il Pd non abbia avuto la forza di superarla".

Come andranno le elezioni?

"Noi abbiamo una proposta concreta e chiara che risponde ai temi più importanti: sanità, trasporti, formazione. Ma io direi che oggi, per tutti gli schieramenti, la priorità è che la gente vada a votare. Il rischio di astensionismo è aumentato, ed è interesse di tutti che ci sia la massima partecipazione dei lombardi. Questa è la mia preoccupazione maggiore, vorrei che il risultato fosse quello di una bella partecipazione democratica".